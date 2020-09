Überwachungskamera ohne Hub: Arlo Essential Spotlight startet

Die Netgear-Tochter Arlo hat heute die Essential Spotlight Kamera in Deutschland veröffentlicht. Die neue Überwachungskamera ist ab sofort erhältlich und richtet sich an Einsteiger auf der Suche nach einer Plug-and-Play-Lösung.

So soll sich die kabellose Kamera in wenigen Minuten schnell und unkompliziert installieren lassen und verbindet sich direkt mit dem WLAN, sodass keine Basisstation für den Gebrauch notwendig ist.

Die in zwei Farben erhältliche, kabellose Kamera ermöglicht ein 130° Sichtfeld in 1080p-Auflösung. Der integrierte Scheinwerfer ermöglicht zudem eine Farbnachtsicht. Die Essential Spotlight Kamera verbindet sich mit dem iPhone und informiert in Echtzeit per Push-Benachrichtigung, sobald der Bewegungsmelder ausgelöst wird.

Der integrierte Lautsprecher und das Mikrofon erlauben es zudem, über die Arlo App mit Besuchern zu kommunizieren. Zur Abschreckung kann eine integrierte Sirene bei Bewegungserkennung aus der Ferne oder automatisch ausgelöst werden.

HomeKit wird nachgerüstet

Mit einer wiederaufladbaren Batterie, die bis zu sechs Monate hält, kann die Arlo Essential Spotlight Kamera auch mit einem Solarpanel für kontinuierliches Aufladen kombiniert werden. Zum Verkaufsstart ist die Einsteiger-Kamera noch nicht mit Apples HomeKit-Protokoll kompatibel, die HomeKit-Anbindung soll nach Angaben des Herstellers jedoch „in den nächsten Monaten“ erfolgen.

Wie alle Arlo-Produkte, lässt sich auch die Arlo Essential Spotlight Kamera mit dem Arlo SMART Abonnement um zusätzliche Premium-Funktionen erweitern. Dazu zählen:

KI-gestützte Benachrichtigungen, die Personen, Fahrzeuge oder Tiere erkennen und zwischen ihnen unterscheiden können

Paketerkennung zur Verfolgung von an der Tür abgeholten und gelieferten Sendungen

Paketerkennung zur Verfolgung von an der Tür abgeholten und gelieferten Sendungen

Cloud-Speicherplatz für die Sicherung von Videomaterial der letzten 30 Tage. Wichtige Videos werden gespeichert und können, falls nötig, mit der Polizei geteilt werden

Mit Cloud-Aktivitätszonen bestimmte Bereiche festlegen, die überwacht werden sollen

“Rich-Notifications” ermöglichen, Clips auf dem Sperrbildschirm des Smartphones anzusehen und sofort Maßnahmen zu ergreife

Die Arlo Essential Spotlight Kamera ist ab sofort in Schwarz und weiß für 150 Euro oder im Set mit drei Kameras für 400 auf Amazon erhältlich.

