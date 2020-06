Wirecard-Insolvenz: boon wieder in vollem Umfang verfügbar

Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) hat die Beschränkungen mit Blick auf Wirecard gelockert. In der Folge lassen sich nach Curve nun auch die Konten von boon soweit uns bekannt wieder in vollem Umfang nutzen.

Die FCA betont, dass die Beschränkungen zum Schutz der bei den Banken gelagerten privaten Gelder erlassen wurden. Man sei sich darüber im Klaren, dass dies auch einige Nutzer vorübergehend in Schwierigkeiten gebracht habe, doch habe man den Schutz der privaten Einlagen Vorrang behandelt.

Nach Prüfung der Situation und Gesprächen mit den Beteiligten habe man Wirecard wieder dazu ermächtigt, finanzielle Transaktionen abzuwickeln. Doch sei das Unternehmen mit Blick auf die Verwendungsmöglichkeiten der Kundengelder weiterhin eingeschränkt.

boon hat seine Nutzer mittlerweile auch per Push-Mitteilung über die wiederhergestellte Verfügbarkeit der Kartenfunktionen informiert. Das Unternehmen beschränkt seine Kommunikation anders als wir es bei Curve erlebt haben in diesem Zusammenhang jedoch weiterhin auf Nötigste.

