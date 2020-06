Lumos plant „günstigen“ Radhelm mit App und Apple-Watch-Anbindung

Die Fahrradhelme von Lumos sind preislich in der Regel im oberen Bereich angesiedelt. Mit dem neuen Modell „Ultra“ will der Hersteller sein Portfolio um eine günstigere Variante erweitern. Trotz intelligenter Funktionen und App-Anbindung soll der Lumos Ultra mit einer Preisempfehlung von 100 Euro in den Handel gehen. Auf Kickstarter können sich Interessenten vorzeitigen Zugriff jetzt noch ab rund 71 Euro sichern.

Der Lumos Ultra soll Radfahrer sowohl auf dem Weg zur Arbeit als auch in ihrer Freizeit begleiten. Integrierte Beleuchtung an der Vorder- und Rückseite sowie Blinker sollen die Sicherheit des Trägers erhöhen. Der Blinker kann dabei über Gesten, per Fernbedienung oder die Apple Watch bedient werden. Die zugehörige App erlaubt das Aufzeichnen von Fahrten und die Anpassung der Helm-Einstellungen. Auch der Akku-Stand lässt sich über die iPhone-App abrufen, geladen wird im Bedarfsfall über USB-C. Mit einer Füllung lässt sich der Helm im Standardfall für rund zehn Stunden benutzen.

Der Helm selbst wiegt voraussichtlich 370 Gramm und und ist dem Hersteller zufolge wetterfest nach IPX6 und damit für die Nutzung unabhängig von der Wettersituation geeignet.

Mit der Auslieferung der Kickstarter-Vorbestellungen will Lumos gegen Ende des Jahres beginnen. Der offizielle Verkaufsstart ist dann für März 2021 geplant. Die aktuellen Modelle der Lumos-Helme werden – falls ihr das als Qualitätszeugnis nehmen wollt – auch direkt über Apple vertrieben.