Schlägt die Zeit tot: App-Empfehlungen für kleine Hände

Die hier mitlesenden Eltern, sehen sich wahrscheinlich schon seit mehreren Stunden mit der wiederkehrenden Frage konfrontiert, wann genau es mit der Bescherung nun losgeht und sehnen sich bereits vor dem Frühstück nach dem Treffen mit den Großeltern, das allerdings erst für den späten Nachmittag eingeplant ist.

Erkennt ihr euch hier wieder, dann sprechen wir unser Beileid aus und wollen an dieser Stelle auf acht kleine iPhone-Applikationen aufmerksam machen, die Streit schlichten, Wartezeiten verkürzen und die aufgeregten Kleinen unterhalten können, bis es endlich so weit ist.

„einfach vorlesen!“

Einer der Klassiker hier nennt sich „einfach vorlesen!“. Das gänzlich kostenfreie Angebot der gemeinnützigen Stiftung Lesen bietet den Zugriff auf 12 verschiedene Kinderbücher an, von denen sich immer vier an die ganz Kleinen ab 3 Jahre richten, vier an die Zuhörer ab 5 Jahre und vier an die schon etwas größeren Kinder ab 7. In allen drei Bereichen kommt hier jede Woche ein neues Buch hinzu, das jeweils älteste verschwindet. „einfach vorlesen!“ erweitert den Horizont und sorgt dafür, dass auch mal Kinderbücher vorgelesen werden, zu denen man in der Bibliothek nicht unbedingt gegriffen hätte.

Chooser – gegen Streit

Wenn es darum geht Streit zu schlichten oder diesen bereits im Vorfeld abzuwenden, gibt es wenig Applikationen die brauchbarer als Chooser sind. Die App wartet darauf, dass mehrere Finger auf das iPhone-Display aufgelegt werden und wählt nach kurzer Bedenkzeit einen zufälligen davon aus. Chooser kann als Schiedsrichter, als neutraler Dritter Reihenfolgen vorgeben und etwa festlegen wer beim Brettspiel anfangen darf.

Finger Painting

Finger Painting ist eine der einfachsten und besten Zeichen-Applikationen für Kinder. Schnell verstanden, ohne Werbung, In-App-Käufe oder sonstigen Quatsch, bietet Finger Painting schlicht eine digitale Leinwand, auf der sich kleine Hände kreativ austoben können.

DLF Audiothek

Eine Empfehlung für die etwas größeren Kinder: Wer in der Audiothek des Deutschlandfunks nach dem Stichwort „Kakadu“ sucht, dem werden zahlreichen Kinderhörspiele und kleine „Gewusst wie“-Audiobeiträge angeboten, die anspruchsvoll produziert sind und in nahezu unerschöpflicher Vielfalt vorhanden sind.

Maus, Elefant, KiKA und Hörspiel-Player

Die beiden Apps der öffentlich-rechtlichen und den kostenpflichtigen Hörspiel-Player des Europa-Verlages kennt ihr wahrscheinlich schon, falls diese auf euren Mitnehm-Geräten noch nicht installiert sein sollten, dann könnt ihr dies jetzt noch schnell nachholen, damit ihr heute Nachmittag auch mal fünf Minuten Zeit für euch habt.