Wie steht’s Brudi? – Pflicht-App für Schiedsrichter mit Apple Watch

Die Schiedsrichter-App Wie steht's, Brudi? ist eigentlich allein schon wegen der vorbildlichen Produktpflege durch ihren Entwickler eine Erwähnung wert. Seit ihrem Start im Mai vergangenen Jahres hat die Anwendung bereits zwölf Feature-Updates erhalten, zwei davon bereits in diesem Jahr.

„Wie steht's, Brudi?“ richtet sich ausschließlich an Fußball-Schiedsrichter, die eine Apple Watch am Handgelenk tragen .Der Entwickler beschreibt sein Werk als die erste App für Fußball-Schiedsrichter, die Stift und Spielnotizkarte vollständig und zuverlässig ersetzt. Diese Einschätzung wird durch die offiziellen Fußballverbände bestätigt, die Entwicklung der Anwendung erfolgt im Austausch mit dem DFB und „Wie steht's, Brudi?“ wird mittlerweile offiziell vom hessischen Fußballverband empfohlen.

„Wie steht's, Brudi?“ hat wenn man so will klein angefangen und wurde im Laufe der vergangenen Monate stetig erweitert. Der Leistungsumfang geht längst über die schlichte Protokollierung von Spielstand und abgelaufener Zeit hinaus, sondern umfasst neben der Aufstellung auch Spielerwechsel, Disziplinarmaßnahmen oder Spielereignisse wie Verlängerungen und Elfmeterschießen. Das alles lässt sich komfortabel über die Apple Watch bedienen, im Anschluss an eine Partie erhält man zudem ein mit den Anforderungen des DFB kompatibler Eintrag im Spielbericht erzeugt.

Wir hängen ganz unten eine Liste mit allen relevante Features der App an. Wenn ihr an dem Thema interessiert seid, nehmt ihr euch aber besser die Zeit für das nachfolgend eingebettete Video. Auf elf Minuten Länge wird der Funktionsumfang von „Wie steht's, Brudi?“ darin ausführlich vorgestellt. Das Video ist leider auf Englisch, die App selbst lässt sich aber als deutsche Sprachversion nutzen.

Preislich geht das Angebot mit Blick auf den Leistungsumfang und die intensive Produktpflege unserer Meinung nach absolut okay. „Wie steht's, Brudi?“ lässt sich vier Wochen lang kostenlos ausprobieren und kann anschließend zum Monatspreis von 99 Cent oder pauschal für 8,99 Euro im Jahr genutzt werden.

„Wie steht’s Brudi?“ – Alle Features im Überblick: