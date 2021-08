Wie Apple News: Nachrichten-App „Upday“ erreicht das iPhone

Die Idee hinter Upday gefällt uns, bekommen Anwender und Anwenderinnen so doch auch mal Schlagzeilen zu sehen, die es für gewöhnlich vielleicht nicht durch die persönliche Nachrichtenblase schaffen. Wir etwa Steuern die Literatur-Ecke von SWR 2 für gewöhnlich nicht an, wurden von Upday aber gerade auf interessante Inhalte hingewiesen.

Was genau Springer und Samsung hier als „journalistischen Quellen“ definieren bleibt, ob einer fehlenden Gesamtübersicht, leider unklar allerdings lassen sich einzelne Medien und Marken relativ schnell aus der Nachrichtenübersicht ausschließen. Wer sich also über Schlagzeilen-Müll von RTL, CHIP, web.de, der B.Z. Berlin oder der InTouch ärgert, kann diese Quellen mit zwei Touchscreen-Berührungen bis auf Weiteres vom Auftauchen im Nachrichten-Stream ausschließen.

Die Anwendung verspricht, ebenso wie die das in Deutschland immer noch nicht erhältliche „Apple News“-Angebot, euch mit „sorgfältig kuratierten“ Schlagzeilen aus über 5.000 journalistischen Quellen aus ganz Europa zu versorgen. Diese sind nett in großen Foto-Kacheln angeordnet und öffnen nach den Tap lediglich die Mobilseiten der für den eigentlichen Inhalt verantwortlichen Zeitungen, Magazine und Portalseiten.

