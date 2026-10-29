Auf Erfolgskurs
iPhone Duo auf Erfolgskurs: Apple rückt Samsung gefährlich nahe
Mit dem iPhone Duo ist Apple erst vor einer Woche in den Markt für faltbare Smartphones eingestiegen. Dennoch könnte der Konzern bereits 2027 nahezu mit Marktführer Samsung gleichziehen. Das Marktforschungsunternehmen TrendForce erwartet für das kommende Jahr einen weltweiten Marktanteil von 29,8 Prozent. Gemeint ist dabei der Anteil an den ausgelieferten Foldables, nicht am gesamten Smartphone-Markt.
Samsung bleibt nur knapp vor Apple
Schon für das laufende Jahr rechnet TrendForce mit rund fünf Millionen ausgelieferten iPhone-Duo-Geräten. Das entspräche einem Marktanteil von 24,8 Prozent – angesichts des vergleichsweise späten Verkaufsstarts überraschend.
2027 soll Apple diesen Anteil auf 29,8 Prozent ausbauen. Samsung würde mit voraussichtlich 31,9 Prozent zwar die Spitzenposition verteidigen, läge allerdings nur noch 2,1 Prozentpunkte vor dem neuen Konkurrenten. Huawei soll auf 21,3 Prozent kommen.
Dabei könnte das iPhone Duo einen bislang schwächelnden Markt beleben. Für 2026 rechnen die Analysten mit weltweit 20,2 Millionen ausgelieferten Foldables und einem Wachstum von lediglich 0,5 Prozent. Im kommenden Jahr sollen es dagegen 23,5 Millionen Geräte werden – ein Plus von 16,3 Prozent.
Apple punktet mit Software und Ökosystem
Dass Apple gleich im ersten Anlauf eine solche Position erreichen könnte, führen die Marktforscher insbesondere auf die enge Verzahnung von Hardware, Betriebssystem und Apps zurück. Das iPhone Duo bietet aufgeklappt einen 7,6 Zoll großen Bildschirm, auf dem sich beispielsweise zwei Anwendungen nebeneinander verwenden lassen.
TrendForce erwartet, dass künftig weniger die reine Falttechnik und stärker der praktische Mehrwert im Mittelpunkt stehen wird. Dazu gehören produktives Multitasking und die Nutzung von KI-Funktionen auf der größeren Bildschirmfläche.
Hohe Nachfrage, aber noch offene Fragen
Erste Anzeichen für ein großes Interesse gibt es bereits. Wenige Tage nach dem Vorbestellstart wurden für manche Konfigurationen Liefertermine bis Januar 2027 angezeigt. Allerdings lässt sich daraus allein nicht ableiten, wie viele Geräte tatsächlich bestellt wurden. Auch begrenzte Produktionskapazitäten könnten eine Rolle spielen.
Zudem sieht TrendForce noch Verbesserungsbedarf. Einige Apps nutzen den großen Bildschirm bislang nicht vollständig aus und zeigen schwarze Ränder. Auch die seitliche Platzierung von Touch ID ist für viele iPhone-Nutzer ungewohnt. Hinzu kommen Berichte über beschädigte Innendisplays und hohe Reparaturkosten.
Dass das faltbare iPhone auf Interesse stößt, zeigte bereits unsere Leserumfrage zum iPhone-Jahrgang 2026. Das Duo erhielt mit 1.400 Nennungen nahezu ebenso viel Zuspruch wie das iPhone 18 Pro mit 1.414 Nennungen. Allerdings ging es dabei um Kaufabsichten und nicht um tatsächliche Verkäufe.
Ob Apple die prognostizierten Marktanteile tatsächlich erreicht, wird sich erst im kommenden Jahr zeigen. Die Zahlen verdeutlichen aber schon jetzt, welchen Einfluss der Einstieg des Konzerns auf den bislang von Android-Herstellern dominierten Foldable-Markt haben könnte.
Also, ich mags sehr bisher. Einzig die nicht optimierten Apps nerven mich aktuell. Aber das war ein absehbares Problem und wird mit der Zeit hoffentlich weniger von Bedeutung!
Hat Samsung da auf dem Foto, echt diese Werbung vor einem Apple-Store geparkt?
Man wirkt das verzweifelt.
Das Marketing Team von denen hat gar keine Ahnung. Vor allem oft peinlich schon gewesen. Weil nächstes Jahr Samsung z.b auch die Kopfhörerbuchse etc entfernt hat.
Ja haben sie. In mehreren Städten.
Diese Guerilla-Werbetaktik machen sie doch schon lange. Teilweise finde ich sie ganz witzig.
Lächerlich wird es nur, wenn erst etwas veräppelt wird, und danach kommt Samsung mit der gleichen Lösung um die Ecke. Ist auch schon oft genug passiert.
Echt jetzt? Mit dem Duo gibt’s nur Probleme mit Displayschäden und sind auf Erfolgskurs?
Redest du dir das schlecht/schön, um einen Grund zu haben, das Duo nicht haben zu wollen? Oder glaubst du wirklich, es gäbe „nur Probleme mit Displayschäden“? Es mag sein, dass sich das irgendwann so darstellt, nur kann man das momentan nicht sagen – es sind bislang einfach nur ein paar, wenige Berichte (die es immer gibt, wenn ein neues iPhone mit neuen Features auf dem Markt kommt).
Jupp.
Oh Wunder. Es gibt Menschen die wollen einfach kein Android. So wie es Menschen gibt die Windows nicht mögen.
Ich überlege, mein Gerät zurückzugeben und stattdessen das iPhone 18 Pro zu nehmen. Stell mir die Frage: Warum klappe ich es auf, und bietet es mir im Alltag oder in der Freizeit einen echten Mehrwert? Naja Vorstellung und die Realität. Möchte aber nicht bestreiten, dass es ein super Gerät ist.
Wenn Du den größeren Bildschirm nicht gebrauchen kannst, macht das Gerät keinen Sinn.
Ich bin begeistert.
Richtig
Ich überlege auch. Das Fold ist ein geiles Gerät – aber das Gewicht erschlägt mich einfach. Aber ich wechsel auch von iphone 12mini und da sind die 120gramm mehr schon eine Hausnummer.
Aber das 18pro ist so lang… ist auch doof… und bevor einer mir das Air vorschlägt: das ist zwar leichter, aber noch länger als das 17/18er.
Jedes Smartphone erscheint mir plötzlich lang, seit ich das Duo besitze :-D. Man gewöhnt sich recht zügig an beides.
Ich mag den Bildschirm vom fold – gerade im Querformat reicht mir meist der „kleine“ Bildschirm zu. Aber der große macht auch viel Spass.
Würde mich nicht wundern, hab das Teil seit gestern und gebe es so schnell nicht mehr her. Es ist einfach grandios, ich hatte aber schon immer eine Schwäche für Foladbles. Aber ein Samsung in einem Apple Kosmos war bei mir nie eine Option. Wenn jetzt nach und nach die Apps abgepasst werden wirds richtig gut.
Es gibt tausende Gründe warum man zu iOS wechselt oder bleibt.
Dito. Ein Meilenstein.
Hab’s am Dienstag abgeholt. Geniales iPhone.
Und wie wieder alle geunkt haben. Aber irgendwas macht Apple doch immer richtig
Was???? Nein nein nein … Apple wird daran pleite gehen … dieses Mal nun aber wirklich!!! EinsElf111
Da liest man aber in anderen Kanälen eher negatives!
Wen interessieren andere Kanäle …..
Gibt es schon jemanden mit Lieferdatum 3.-10. November, der eine Versandbestätigung bekommen hat oder zumindest eine Aktualisierung des Status auf „Versand wird vorbereitet“?
Die Geschmäcker und Bedürfnisse sind halt unterschiedlich. Ich bin durchaus an einem Foldgerät interessiert, für mich könnte es aber insgesamt größer sein, so dass es aufgeklappt mein iPad Mini ersetzen könnte. Außerdem stört mich derzeit noch die geringere Kameraausstattung. Fotografieren ist für mich eine der wichtigsten Anwendungen. Und letztendlich gehe ich davon aus, dass es im nächsten Jahr eine in verschiedenen Dingen aufgerüstete Version geben wird, in der auch eventuell noch vorhandene Kinderkrankheiten beseitigt sind. Fazit: 2027 könnte es durchaus ein Fold werden, auch wenn der Preis wirklich heftig ist.
Ich habe das Duo seit zwei Tagen und liebe es! Touch ID ist nicht so schlimm, wie befürchtet – da das Entsperren mit der Apple Watch echt gut funktioniert. Und zusammengeklappt ist das iPhone so kompakt, dass man auch irgendwie immer automatisch einen Finger(Teil) auf der Taste hat.
Das einzige was etwas nervt sind einige bereits angepasste Apps, die das Frontdisplay nicht gut ausnutzen. Die ifun App gehört leider auch dazu :/ da wird rechts sooo viel Platz verschenkt, sieht seltsam aus und der Text ist unnötig komprimiert. Ich hoffe, dass hier nochmal Anpassungen folgen.
Spendiere Deinen Apps ein Update ;)
iFun ist bereits für das Duo angepasst.
Ich hab meine Bestellung für 2 Dez storniert und heute eins über den Apple Store bekommen, hole ich morgen ab. Es tauchen immer mal wieder verfügbare Geräte auf, ich hatte regelmäßig morgens reingeschaut und heute hat es mit der Farbe und den Speicher den ich haben wollte geklappt. Sind aber immer sehr schnell weggegangen.
Ich komme direkt vom Samsung zfold 8. das Ding ist auch echt spitze. Vor allem von der Bedienung mittels GoodLock etc.
Aber am Ende…ist es einfach soviel angenehmer komplett im apple Kosmos zu sein, mit iCloud, HomeKit AirPlay und continuity. Ist schon sehr viel Aufwand, wenn man aus dem goldenen Käfig raus geht.
Bin gerne beim Nachfolger dabei, bis dahin gibtʼs dann zig angepasste Apps, hoffentlich Face ID und eine bessere Kamera.