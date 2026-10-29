iPhone Duo auf Erfolgskurs: Apple rückt Samsung gefährlich nahe

Mit dem iPhone Duo ist Apple erst vor einer Woche in den Markt für faltbare Smartphones eingestiegen. Dennoch könnte der Konzern bereits 2027 nahezu mit Marktführer Samsung gleichziehen. Das Marktforschungsunternehmen TrendForce erwartet für das kommende Jahr einen weltweiten Marktanteil von 29,8 Prozent. Gemeint ist dabei der Anteil an den ausgelieferten Foldables, nicht am gesamten Smartphone-Markt.

Samsung bleibt nur knapp vor Apple

Schon für das laufende Jahr rechnet TrendForce mit rund fünf Millionen ausgelieferten iPhone-Duo-Geräten. Das entspräche einem Marktanteil von 24,8 Prozent – angesichts des vergleichsweise späten Verkaufsstarts überraschend.

2027 soll Apple diesen Anteil auf 29,8 Prozent ausbauen. Samsung würde mit voraussichtlich 31,9 Prozent zwar die Spitzenposition verteidigen, läge allerdings nur noch 2,1 Prozentpunkte vor dem neuen Konkurrenten. Huawei soll auf 21,3 Prozent kommen.

Dabei könnte das iPhone Duo einen bislang schwächelnden Markt beleben. Für 2026 rechnen die Analysten mit weltweit 20,2 Millionen ausgelieferten Foldables und einem Wachstum von lediglich 0,5 Prozent. Im kommenden Jahr sollen es dagegen 23,5 Millionen Geräte werden – ein Plus von 16,3 Prozent.

Apple punktet mit Software und Ökosystem

Dass Apple gleich im ersten Anlauf eine solche Position erreichen könnte, führen die Marktforscher insbesondere auf die enge Verzahnung von Hardware, Betriebssystem und Apps zurück. Das iPhone Duo bietet aufgeklappt einen 7,6 Zoll großen Bildschirm, auf dem sich beispielsweise zwei Anwendungen nebeneinander verwenden lassen.

TrendForce erwartet, dass künftig weniger die reine Falttechnik und stärker der praktische Mehrwert im Mittelpunkt stehen wird. Dazu gehören produktives Multitasking und die Nutzung von KI-Funktionen auf der größeren Bildschirmfläche.

Hohe Nachfrage, aber noch offene Fragen

Erste Anzeichen für ein großes Interesse gibt es bereits. Wenige Tage nach dem Vorbestellstart wurden für manche Konfigurationen Liefertermine bis Januar 2027 angezeigt. Allerdings lässt sich daraus allein nicht ableiten, wie viele Geräte tatsächlich bestellt wurden. Auch begrenzte Produktionskapazitäten könnten eine Rolle spielen.

Zudem sieht TrendForce noch Verbesserungsbedarf. Einige Apps nutzen den großen Bildschirm bislang nicht vollständig aus und zeigen schwarze Ränder. Auch die seitliche Platzierung von Touch ID ist für viele iPhone-Nutzer ungewohnt. Hinzu kommen Berichte über beschädigte Innendisplays und hohe Reparaturkosten.

Dass das faltbare iPhone auf Interesse stößt, zeigte bereits unsere Leserumfrage zum iPhone-Jahrgang 2026. Das Duo erhielt mit 1.400 Nennungen nahezu ebenso viel Zuspruch wie das iPhone 18 Pro mit 1.414 Nennungen. Allerdings ging es dabei um Kaufabsichten und nicht um tatsächliche Verkäufe.

Ob Apple die prognostizierten Marktanteile tatsächlich erreicht, wird sich erst im kommenden Jahr zeigen. Die Zahlen verdeutlichen aber schon jetzt, welchen Einfluss der Einstieg des Konzerns auf den bislang von Android-Herstellern dominierten Foldable-Markt haben könnte.