Whistle Time: Tolle App für Kampf- und Schiedsrichter

Whistle Time ist dabei nicht etwa auf den Einsatz in Fußball oder Hockey-Spielen festgelegt, sondern lässt sich durch ein Vorlagen-System in nahezu allen beliebigen Sportarten einsetzen. Ihr müsst beim Anlegen einer Sportart lediglich festlegen, ob hier mit Halbzeiten, Vierteln oder Dritteln gespielt wird, wie lange die Zeitintervalle sind, ob es Pausen gibt und wann ihr auf die ablaufende Spielzeit hingewiesen werden wollt.

Wer in seiner Freizeit gerne im lokalen Sportverein mithilft, am Wochenende die Nachwuchst Turniere veranstaltet oder schlicht durch seine Anwesenheit am Kampfrichter-Tisch dafür Sorge trägt, dass die anstehende Jugendmeisterschaften auch durchgeführt werden können, der sollte einen Blick auf die kostenfreie iPhone-Applikation Whistle Time werfen.

