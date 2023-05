Apple Fitness+: Viele neue Inhalte mit Pride-Bezug

Darauf dass der Juni in vielen Orten weltweit als so genannter „Pride Month“ gilt, machen vor allem die zahlreichen Regenbogenflaggen aufmerksam, die die LGBTQ+-Community im kommenden Monat wieder verstärkt an Rathäusern, auf öffentlichen Plätzen und vor Unternehmen grüßen werden.

Der Juni ist „Pride Month“

Überhaupt begleiten immer mehr Konzerne den „Pride Month“ inzwischen mit abgestimmten Marketing-Kampagnen, die die LGBTQ+-Community vor allem in ihrer wirtschaftlich wichtigsten Funktion ansprechen – der des stinknormalen Verbrauchers. Dies gilt auch für Apple. Seit mehreren Jahren flankiert Apple den Juni mit einem Pride-Armband für die Apple Watch, gibt gesonderte Hintergrundbilder und Zifferblatt-Grafiken aus und fokussiert sich auch in den hauseigenen Diensten darauf, die LGBTQ+-Community in den Mittelpunkt zu rücken.

Dies betrifft unter anderem den Workout-Video-Dienst Apple Fitness+. So hat Apple heute angekündigt dort neue Trainings und Meditationen mit Pride-Bezug freigeben zu wollen. Prominentes Gesicht der Apple-Kampagne ist die Musik-Ikone Madonna.

Neue Trainings ab 5. Juni

Madonna taucht nicht nur im Bereich von Apple Fitness+ auf, sondern spendiert dem Sport-Program auch eine eigene Trainingsplaylist. Ab dem 5. Juni werden zudem die neuen Trainings verfügbar sein, die auf die Musik der 1958 geborenen Sängerin setzen werden. Laut Apple betrifft dies die Sport-Bereiche Core, HIIT, Kraft, Laufband, Radfahren, Rudern, Tanzen und Yoga.

Apple Fitness+ ist ein kostenpflichtiges Angebot, das ausschließlich im Abo genutzt werden kann und für das Abonnement entweder 9,99 Euro pro Monat oder jährlich 79,99 Euro verlangt.

Mit den Erlösen aus dem verkauf des Pride-Armbandes unterstützt Apple mehrere LGBTQ+-Organisationen wie etwa das National Center for Transgender Equality, das Equality Federation Institute oder die Human Rights Campaign.