Whiskr-App organisiert Whisky-Sammlungen und Tasting-Notizen

Mit Whiskr hat sich eine neue App für Whisky-Liebhaber im App Store eingefunden. Die Anwendung soll dabei helfen, eigene Flaschensammlungen zu verwalten, Verkostungsnotizen zu dokumentieren und persönliche Geschmacksvorlieben zu analysieren.

Als Zielgruppe sehen die Entwickler gleichermaßen Neulinge in der Whisky-Welt wie Nutzer, die bereits über eine größere Sammlung verfügen. Die App bietet die Möglichkeit, jede verkostete Abfüllung mit detaillierten Informationen zu erfassen und dauerhaft festzuhalten.

Verkostungsnotizen und Geschmacksprofile

Im Mittelpunkt steht eine umfangreiche Notizfunktion für Verkostungen. Man kann seine Eindrücke zu Geruch, Geschmack und Abgang festhalten und mit Bewertungen versehen. Ergänzend lassen sich persönliche Kommentare sowie Angaben zum Zeitpunkt und Ort einer Verkostung speichern. Mehrfach erfasste Verkostungen eines Whiskys werden automatisch zusammengeführt, sodass sich ein Durchschnittswert für die Bewertung ergibt.

Ergänzend bietet die App eine grafische Darstellung des Geschmacksprofils eines Whiskys. Über ein Aromarad lassen sich Eigenschaften wie rauchige, süße, würzige, fruchtige oder holzige Noten festhalten. Diese Einordnung soll Nutzern helfen, ihre individuellen Vorlieben besser nachzuvollziehen.

Neben der Dokumentation einzelner Verkostungen dient die App auch zur Verwaltung einer gesamten Whisky-Sammlung. Nutzer können Flaschen erfassen und dabei zusätzliche Informationen wie Herkunft, Brennerei, Alkoholgehalt oder Altersangaben hinterlegen. Fotos der Flaschen lassen sich direkt in der App aufnehmen und dem jeweiligen Eintrag zuordnen.

Komplett kostenlos

Die Whiskr-App lässt sich kostenlos laden und verwenden. Derzeit dient die angebotene Premium-Option ausschließlich als freiwillige Unterstützung für das Projekt. Weitere Funktionen sind damit aktuell nicht verbunden.

Der aktuelle Funktionsumfang soll dauerhaft kostenlos bleiben. Der Entwickler behält sich lediglich vor, eventuell in Zukunft ergänzte Funktionen wie die Möglichkeit zum Cloud-Sync oder KI-Empfehlungen an ein kostenpflichtiges Abonnement zu binden.