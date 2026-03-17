Nach den jüngsten Updates für die Heimspeicher und die Smarthome-App von Anker Solix ist nun auch Tibber direkt in das System integriert. Tibber zählt zu den bekanntesten Anbietern von dynamischen Tarifen und bietet den Strom zu Börsenpreisen an. Vor allem im Sommer und nachts können die Preise pro Kilowattstunde hier deutlich niedriger ausfallen.

Man sollte jedoch auch darauf gefasst sein, dass die Strompreise stark von externen Bedingungen abhängig sind und somit auch mal extrem nach oben schießen können. Generell bezahlt man hier beispielsweise auch morgens oder am frühen Abend oft mehr, als mit einem Standardtarif. Ob sich ein solcher Tarif lohnt, ist stark vom jeweiligen Nutzungsverhalten abhängig.

Automatisches Laden nach Strompreis

Die neue Anker-Funktion soll dazu beitragen, die Vorteile von dynamischen Stromtarifen bestmöglich auszuschöpfen. Das System soll den Akku automatisch zu den jeweils besten Preisen laden und den gespeicherten Strom dann abgeben, wenn die Strompreise am höchsten sind. Tibber-Kunden, die eine Solarbank von Anker Solix an ihrem Balkonkraftwerk betreiben, sollen auf diese Weise maximale Einsparungen erzielen.

Es gibt allerdings keine Standardeinstellung, die hier optimalen Erfolg garantiert. Vielmehr muss man das System bestmöglich an das jeweilige Szenario anpassen und dabei sicherlich auch das eine oder andere Mal nachjustieren.

Individuelle Einstellungen erforderlich

Das Solix-System bietet für diesen Zweck zahlreiche Stellräder. Beispielsweise kann man definieren, bis zu welchem Prozentwert der Akku über das Netz gefüllt werden soll. Zudem kann man Zeiten vorgeben, in denen die automatisierten Vorgänge laufen sollen. Das System wählt dann auf Basis der aktuellen Strompreisprognosen von Tibber die günstigsten Zeiten zum Laden und Entladen aus.

Interessant dürfte dies vor allem dann sein, wenn sich der Heimspeicher durch angeschlossene Solarpanels nicht ausreichend füllen lässt. Neben möglichen Einsparungen im privaten Haushalt können solche Funktionen auch dazu beitragen, die Stromnetze gleichmäßiger auszulasten.