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Gezielt laden und entladen

Anker Solix koppelt Solarspeicher an dynamischen Tibber-Tarif
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20 Kommentare 20

Nach den jüngsten Updates für die Heimspeicher und die Smarthome-App von Anker Solix ist nun auch Tibber direkt in das System integriert. Tibber zählt zu den bekanntesten Anbietern von dynamischen Tarifen und bietet den Strom zu Börsenpreisen an. Vor allem im Sommer und nachts können die Preise pro Kilowattstunde hier deutlich niedriger ausfallen.

Man sollte jedoch auch darauf gefasst sein, dass die Strompreise stark von externen Bedingungen abhängig sind und somit auch mal extrem nach oben schießen können. Generell bezahlt man hier beispielsweise auch morgens oder am frühen Abend oft mehr, als mit einem Standardtarif. Ob sich ein solcher Tarif lohnt, ist stark vom jeweiligen Nutzungsverhalten abhängig.

Automatisches Laden nach Strompreis

Die neue Anker-Funktion soll dazu beitragen, die Vorteile von dynamischen Stromtarifen bestmöglich auszuschöpfen. Das System soll den Akku automatisch zu den jeweils besten Preisen laden und den gespeicherten Strom dann abgeben, wenn die Strompreise am höchsten sind. Tibber-Kunden, die eine Solarbank von Anker Solix an ihrem Balkonkraftwerk betreiben, sollen auf diese Weise maximale Einsparungen erzielen.

Anker Solix Tibber 1

Es gibt allerdings keine Standardeinstellung, die hier optimalen Erfolg garantiert. Vielmehr muss man das System bestmöglich an das jeweilige Szenario anpassen und dabei sicherlich auch das eine oder andere Mal nachjustieren.

Individuelle Einstellungen erforderlich

Das Solix-System bietet für diesen Zweck zahlreiche Stellräder. Beispielsweise kann man definieren, bis zu welchem Prozentwert der Akku über das Netz gefüllt werden soll. Zudem kann man Zeiten vorgeben, in denen die automatisierten Vorgänge laufen sollen. Das System wählt dann auf Basis der aktuellen Strompreisprognosen von Tibber die günstigsten Zeiten zum Laden und Entladen aus.

Anker Solix Tibber 2

Interessant dürfte dies vor allem dann sein, wenn sich der Heimspeicher durch angeschlossene Solarpanels nicht ausreichend füllen lässt. Neben möglichen Einsparungen im privaten Haushalt können solche Funktionen auch dazu beitragen, die Stromnetze gleichmäßiger auszulasten.

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Anker
Anker
Entwickler: Power Mobile Life LLC
Preis: Kostenlos
Laden
17. März 2026 um 17:57 Uhr von chris Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Tibber gerade gekündigt. Unser Aufwand über ein Jahr war erheblich. Um immer von den günstigeren Preisen zu profitieren, muss man sich ganz schön verdrehen. Der Akzeptanz bei meiner Frau war gleich null.
    Schaut man sich dann die Abrechnung an, kamen wir im Schnitt nie unter 0,28 €. Jetzt bin ich bei Maingau mit 22,11 Cent.

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  • Nur für die Solarbank 3, Solarbank 2 (AC) bleibt außen vor, obwohl die Hardware es ebenso könnte. Aber man miss ja in der Software den Modelljahressprung irgendwie verargumentieren. Sehr schade, damit hat Anker eine beträchtliche Nutzergruppe vom Update ausgeschlossen.

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  • Wir waren bei 29 Cent allerdings inkl. sonstiger Gebühren/Abgaben.
    Jetzt 29 Cent fest, plus 16,99€ Grundgebühr.
    Schön wenn es günstiger geht, bei uns leider nicht.
    Das Verbiegen war bei uns aber ähnlich belastend.

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  • In meiner (gerade aktualisierten) Anker App ist Tibber noch nicht auswählbar, dort steht weiterhin unter Dynamischer Strompreis->Stromanbieter nur Nordpool. Wird das evtl. regional zeitversetzt geschaltet?

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    • geh mal in der Anker App in den Dynamischen Tarifmodus. Du musst die Anker App mit Tibber verbinden, indem Du deine Accountdaten da eingibst. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber ich musste auch erst nach unten scrollen und Einstellungen ändern o.s.ä … klick und scroll dich da einfach mal durch ;)

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  • Nach etwas über einem Jahr bei Tibber…es geht so. Billig ist es nicht .

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  • Zendure hat als dynamischen Stromanbieter ZenWave integriert. Soll ohne ständiges „gefrickel“ funktionieren. Könnte man in den Nees auch erwähnen

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  • Bin bei rabot Energy. Die haben sogar den dynamischen Stromzähler einbauen lassen.
    Und bei Zendure geht über Ki ne ganz gute Steuerung nach Prognose Sonneneinstrahlung vs Eigenproduktion vs Strompreis zum aufladen in Niedrigpreis Phasen. Bin eigentlich recht zufrieden.

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  • Ich glaube das der Stromanbieter (in diesem Fall Tibber) eine sehr individuelle Entscheidung bzw. Erfahrung ist. Und darüber in hohem Maße auch vom Wohnort (PLZ) abhängig. Daher halte ich eine pauschale Bewertung gut/schlecht für nicht geeignet!

    Wir nutzen wie in diesem Artikel beschrieben Tibber in Verbindung mit einer Solaranlage und einem 30KW Batteriespeicher von Huawei.

    Tibber übernimmt in diesem Fall die automatische Steuerung (= kein eigener Aufwand) für das intelligente und günstige Aufladen des Speichers wenn der Solarstrom dafür nicht ausreicht.

    Das funktioniert bei uns hervorragend inkl. Berücksichtigung der für den Tag prognostizierten Wetterbedingungen und der damit einhergehend möglichen Stromproduktion.

    Leider kann ich hier kein Bild posten – in der grafische Darstellung in der Huawei-App kann man das im Detail sehr gut nachvollziehen.

    Unser Strompreis bei Tibber (PLZ 515…) im Februar betrug 24 Cent, im März bisher 22,8 Cent pro KW und die günstigsten Strompreis-Monate kommen ja jetzt erst mit dem Frühjahr/Sommer. Gegenüber unserem vorherigen Festtarif mit 37 Cent sind wir sehr zufrieden.

    In Verbindung mit unserem Geschirrspüler und unserer Waschmaschine die sich via Smartstart ebenfalls automatisch und ohne eigenen Aufwand an den dynamischen Stromtarif halten – top.

    Aber wie oben beschrieben: Das muss jeder für seine eigene Lebens (Strom-) Situation, seine technische Ausstattung und PLZ selber bewerten.

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  • Leider nichts dazu, ob das System beim Ausspeichern den Pulse nutzt und damit sich dem Bedarf anpasst.
    Sonst bringt das ja wenig.

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  • Tibber ist leider dann teuer, wenn ich den Strom brauche. Im Winter. Batteriespeicher zu nutzen um günstigen Strom zu laden hört sich alles gut an, ist es aber nicht. Ein Akku verschleißt und für ein paar Cent Einsparung lohnt das nicht. Das sollte man nicht aus den Augen lassen. Besser einen wirklich günstigen Dauertarif nehmen und dann mit den Einsparungen aus PV rechnen, bringt mehr.

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