WhatsOnFlix? wird zur leistungsfähigen Netflix-Suchmaschine

Kurz vorm Wochenende noch ein Tipp für die Netflix-Nutzer unter euch. Die iOS-App WhatsOnFlix? ist jetzt mit diversen Verbesserungen in Version 3 verfügbar.

WhatsOnFlix? unterstützt dabei, das Videoangebot auf Netflix im Blick zu behalten. Nicht genug, dass der Streamingdienst täglich neue Inhalte hinzufügt, umgekehrt fallen auf regelmäßig Videos aus dem Programm. So weiß die App zum Beispiel, dass ihr nur noch bis morgen Zeit habt, um „Zurück in die Zukunft“ oder „Inglourious Bastards“ anzusehen. Optional besteht die Möglichkeit, dass ihr euch einmal pro Tag per Push-Mitteilung über die Anzahl der neu hinzugefügten und auslaufenden Titel informieren lasst.

Bei der neuen Version haben die Entwickler den Fokus auf den Titelkatalog und die damit verbundenen Suchfunktionen gelegt. Neben einer Volltextsuche steht nun auch eine Filterfunktion mit der Möglichkeit, nach Genre, Bewertungen oder Untertitel usw. zu sortieren zur Verfügung. Darüber hinaus wurde das Design der App umfassend überarbeitet.

WhatsOnFlix? ist kostenlos erhältlich. Für Funktionen wie das Führen einer Favoritenliste ist ein Benutzerkonto erforderlich. Optional kann man die App für 5,49 Euro auf Premium hochstufen. Dann wird keine Werbung mehr angezeigt und es stehen zusätzliche Infos und Filter-Möglichkeiten zur Verfügung. Die Suchfunktion an sich ist auch ein Premium-Feature, kann aber nach einblenden eines kurzen Werbeclips auch temporär für eine Stunde freigeschaltet werden.