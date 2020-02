Safari für iOS: Desktop-Ansicht von Webseiten aufrufen

Hier und da ist es mal nötig, auch auf dem iPhone die klassische Desktop-Ansicht einer Webseite anstelle der für Mobilgeräte optimierten Darstellung aufzurufen. Bislang war diese Funktion irgendwie schlüssig hinter der Reload-Taste versteckt. Hat man diese länger gedrückt, so wurde die entsprechende Option im Fuß der Seite angezeigt. Mit iOS 13 hat Apple dies – warum auch immer – geändert.

Auf die Idee, diese Funktion ausgerechnet hinter der Schriftgröße-Taste zu suchen – genau gegenüber ihrer alten Position in der Adressleiste – muss man erstmal kommen. Doch fördert das Antippen des „aA“-Symbols neben der Zoom-Funktion auch ein paar nennenswerte weitere Optionen zu Tage.

Über das so aktivierte Menü könnt ihr auch eine Vollbilddarstellung der Webseite aktivieren sowie über die „Website-Einstellungen“ beispielsweise festlegen, ob diese spezielle Internetadresse immer in der Desktop-Ansicht dargestellt werden soll. Gut zu wissen ist auch, dass sich die webseitenspezifischen Einstellungen für den Zugriff auf Kamera, Mikrofon und Standort an dieser Stelle verstecken.