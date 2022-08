WhatsApp will neue Statusmeldungen besser sichtbar machen

Die Macher von WhatsApp wollen das Status-Feature ihrer Messenger-App mehr in den Fokus rücken. Ein blauer Kreis um das jeweilige Profilbild sorgt dafür, dass man künftig auch direkt in der Chat-Liste sieht, wenn ein Kontakt seinen Status aktualisiert hat.

Die neue Funktion ist mit der aktuellen Testversion der App für erste Teilnehmer am Beta-Programm von WhatsApp bereitgestellt worden und dürfte in Kürze für alle Nutzer der App verfügbar sein. WhatsApp hat die Funktion zuvor schon als Beta für Android bereitgestellt und verteilt das Update nun auch schrittweise an iOS-Nutzer, die sich für den Beta-Test der App angemeldet haben.

WhatsApp-Status als Kommunikationsmittel

Beim Status-Feature von WhatsApp scheiden sich die Geister. Während ein Teil der Nutzer des Messengers den Status als festen Bestandteil seiner Kommunikation sieht, öffnen andere WhatsApp-Schreiber dieses Menü so gut wie nie. Die Funktion erlaubt es, ein optional um Text ergänztes Foto oder Video oder auch einen kurzen Text ohne Bildergänzung als Ersatz für das Profilbild zu setzen. Solche Veröffentlichungen im Status verschwinden nach 24 Stunden automatisch wieder und werden wie andere WhatsApp-Inhalte Ende-zu-Ende-verschlüsselt übertragen.

Man sieht, wer den Status angeschaut hat

Wissenswert ist in diesem Zusammenhang, dass eigene Statusmeldungen nur von Personen gesehen werden, deren Telefonnummer sich im Adressbuch des eigenen Telefons befindet und die ihrerseits eure Nummer in ihrem Adressbuch gespeichert haben. Darüber hinaus haben Nutzer die Möglichkeit, in den Datenschutzeinstellungen von WhatsApp festzulegen, ob die Meldungen mit allen oder nur einem Teil der eigenen Kontakte geteilt werden.

Standard bei den Statusmeldungen von WhatsApp ist es auch, dass man sieht, wer die eigenen Statusmeldungen aufgerufen hat. Die funktioniert allerdings nicht, wenn man selbst die Lesebeschränkungen deaktiviert hat.