HomeKit-Duftzerstäuber mit Stimmungslicht kurze Zeit zum Aktionspreis

Allerdings muss klar sein, dass es sich hier nicht um einen Luftbefeuchter handelt, sondern das Zerstäuben von separat erhältlichen Duftaromen im Vordergrund steht. Das integrierte Stimmungslicht kann ebenfalls per App in Farbton und Helligkeit verändert werden.

Dank der Verbindung zu HomeKit und optional auch anderen Smarthome-Systemen wie Amazon Alexa oder Google Home muss diese Laufzeit nicht am Stück erfolgen, sondern kann das Gerät beispielsweise auch zeitgesteuert oder in sonstige Automationen eingebunden werden. Bei leerem Wassertank schaltet das Gerät automatisch ab. Ergänzend zu den App-Funktionen ist auch die Sprachsteuerung über Siri & Co. oder die Bedienung über Tasten direkt am Gerät möglich.

Der in Holzoptik gehaltene Duftzerstäuber agiert gleichzeitig als dezentes Stimmungslicht und hat ein Fassungsvermögen von 400 Millilitern. Abhängig von der gewählten Zerstäubungsstufe lässt sich das Gerät damit bis zu 14 Stunden am Stück betreiben.

Insert

You are going to send email to