UniFi Travel Hotspot: Mit dem persönlichen Netzwerk verreisen

Der Netzwerkspezialist Ubiquiti hat sein UniFi-Ökosystem um einen kompakten Reiserouter erweitert. Der UniFi Travel Router soll es ermöglichen, die vertraute Netzwerkstruktur auch außerhalb des eigenen Standorts zu nutzen. Das Gerät ist so konzipiert, dass es bestehende UniFi-Einstellungen unterwegs automatisch übernimmt, ohne dass Nutzer ihr Netzwerk neu konfigurieren müssen.

Nach Angaben von Ubiquiti wird der Router einem bestehenden UniFi-Standort zugeordnet. Sobald er eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist, sollen die bekannten WLAN-Konfigurationen, Zugriffsregeln und Routing-Vorgaben aktiv werden. Dadurch steht am jeweiligen Aufenthaltsort ein Netzwerk zur Verfügung, das sich wie das heimische Umfeld verhält. Auch verschlüsselte Verbindungen ins eigene Netz können Ubiquiti zufolge automatisch aufgebaut werden.

Vertraute Infrastruktur ohne Neueinrichtung

Der UniFi Travel Router ist darauf ausgelegt, mit vorhandenen UniFi-Geräten zusammenzuarbeiten. Weitere Access Points oder Netzwerkkomponenten sollen sich nach dem Einschalten automatisch verbinden, ohne dass eine erneute Einrichtung erforderlich ist. Ubiquiti spricht davon, dass sich das lokale Netzwerkverhalten unabhängig vom Aufenthaltsort nicht ändere. Dies könne insbesondere dann von Vorteil sein, wenn Anwender regelmäßig zwischen verschiedenen Standorten wechseln – der Verwaltungsaufwand wird dadurch minimiert.

Das Gerät kann sich auf unterschiedliche Weise mit dem Internet verbinden. Neben kabelgebundenem Ethernet können auch vorhandene WLAN-Netze oder eine mobile Datenverbindung genutzt werden, etwa über ein per USB angebundenes Smartphone oder über einen separaten mobilen Hotspot. Der Router soll auch selbstständig mit typischen Anmeldeseiten in Hotels oder öffentlichen Netzwerken umgehen, sodass Nutzer diese nicht manuell konfigurieren müssen.

Das Gerät unterstützt Verbindungen über WiFi 5. Die gesamte Steuerung erfolgt über die bekannte UniFi-Oberfläche. Darüber lassen sich auch mehrere Internetzugänge parallel verwalten, ohne dass Nutzer zwischen unterschiedlichen Einstellungen wechseln müssen.

Der UniFi Travel Router UTR soll vom 29. Dezember an erhältlich sein. Der Preis wird von Ubiquiti mit 83,30 Euro angegeben.