Wird über WLAN oder Ethernet angebunden
UniFi Travel Hotspot: Mit dem persönlichen Netzwerk verreisen
Der Netzwerkspezialist Ubiquiti hat sein UniFi-Ökosystem um einen kompakten Reiserouter erweitert. Der UniFi Travel Router soll es ermöglichen, die vertraute Netzwerkstruktur auch außerhalb des eigenen Standorts zu nutzen. Das Gerät ist so konzipiert, dass es bestehende UniFi-Einstellungen unterwegs automatisch übernimmt, ohne dass Nutzer ihr Netzwerk neu konfigurieren müssen.
Nach Angaben von Ubiquiti wird der Router einem bestehenden UniFi-Standort zugeordnet. Sobald er eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist, sollen die bekannten WLAN-Konfigurationen, Zugriffsregeln und Routing-Vorgaben aktiv werden. Dadurch steht am jeweiligen Aufenthaltsort ein Netzwerk zur Verfügung, das sich wie das heimische Umfeld verhält. Auch verschlüsselte Verbindungen ins eigene Netz können Ubiquiti zufolge automatisch aufgebaut werden.
Vertraute Infrastruktur ohne Neueinrichtung
Der UniFi Travel Router ist darauf ausgelegt, mit vorhandenen UniFi-Geräten zusammenzuarbeiten. Weitere Access Points oder Netzwerkkomponenten sollen sich nach dem Einschalten automatisch verbinden, ohne dass eine erneute Einrichtung erforderlich ist. Ubiquiti spricht davon, dass sich das lokale Netzwerkverhalten unabhängig vom Aufenthaltsort nicht ändere. Dies könne insbesondere dann von Vorteil sein, wenn Anwender regelmäßig zwischen verschiedenen Standorten wechseln – der Verwaltungsaufwand wird dadurch minimiert.
Das Gerät kann sich auf unterschiedliche Weise mit dem Internet verbinden. Neben kabelgebundenem Ethernet können auch vorhandene WLAN-Netze oder eine mobile Datenverbindung genutzt werden, etwa über ein per USB angebundenes Smartphone oder über einen separaten mobilen Hotspot. Der Router soll auch selbstständig mit typischen Anmeldeseiten in Hotels oder öffentlichen Netzwerken umgehen, sodass Nutzer diese nicht manuell konfigurieren müssen.
Das Gerät unterstützt Verbindungen über WiFi 5. Die gesamte Steuerung erfolgt über die bekannte UniFi-Oberfläche. Darüber lassen sich auch mehrere Internetzugänge parallel verwalten, ohne dass Nutzer zwischen unterschiedlichen Einstellungen wechseln müssen.
Der UniFi Travel Router UTR soll vom 29. Dezember an erhältlich sein. Der Preis wird von Ubiquiti mit 83,30 Euro angegeben.
Tolle Idee und dazu noch ein erfrischendes Pricing
Preislich im Vergleich zur GLI.net gar nicht mal so teuer
Das klingt nach einem sehr interessanten Produkt, da ich sehr oft in Hotels bin und mich zumeist dort entweder nur mit einem Gerät einwählen kann oder es aufgrund von Sicherheitsgründen ganz lasse. Kann das Gerät sich automatisch mit dem Hotel wlan verbinden? Benötige ich dafür einen Router derselben Marke bei mir zu Hause?
Ich hab für diesen Fall (ursprünglich Hotel-Urlaub, später Ferienwohnung) einen GL.inet-Router gekauft. Damals für knapp über 20 Euro, der Mango in gelb. Kann sich mit bestehenden Wifi verbinden kommt auch mit Captive Portal zurecht und bietet zudem noch VPN-Funktionalität.
Ich hab mir damals auch gleich noch einen 2. gekauft, für zuhause. Ist nach wie vor mein VPN-Server mit Wireguard. Noch lange bevor die Fritzbox das konnte. Mein iPhone verbindet sich immer mit meinem Heimnetz, wann immer ich nicht zuhause bin. Alternativ verbindet sich auch mein Urlaubs-Mango mit dem VPN.
Ich möchte mein Netzwerk nicht „mitnehmen“. Ich möchte im Urlaub mein Urlaubs-Netz haben, das sich per VPN nachhause verbindet und ich die Dienste zuhause auch im Urlaub nutzen kann.
Der kleine Mango bietet zwar nur 2 x 100 MBit als Ports, ist dafür sehr elegant und vielfältig konfigurierbar.
So sehr ich Unifi mag, für zuhause und im Büro ist das super. Aber im Urlaub möchte ich gerne eine „leichte“ Lösung. Der Mango ist stark und ich halte erstmal daran fest. Zuhause setze ich auf Unifi.
Der Mango kann auch Tethering (per Wifi oder USB), ich nutze hin und wieder auch mein 4G-USB-Modem oder einfach LAN als WAN. Leider hab ich noch kein 5G-USB-Modem gesichtet, für schmales Geld. Der Aldi-Router wäre es fast geworden. War leider vergriffen.
Aber vielleicht hat jemand einen Tipp für mich für ein 5G-USB-Modem.
Wird für zu Hause das unifi Gateway benötigt?
Die Frage habe ich auch. Ich habe nur den CloudKey2 mit FRITZ!Box Cable
Ein VPN mit drin? Dann könnte man ja tatsächlich von Unterwegs ohne weitere Konfiguration direkt im heimischen Ökosystem sein.
Openvpn bzw. Wireguard
Coole Idee, die sollten lieber mal zusehen das das bereits verkaufte Zeug auch Softwaretechnisch funktioniert und nicht ständig kaputt geupdatet wird. Ich war vom Konzept UniFi so begeistert. Bin seit einiger zeit aber wieder dabei den ganzen UniFi Quatsch raus zu schmeißen.
Wo ich ihnen heute noch beleidigt bin ist das sie den Speedtest aus dem WiFi Man rausgebaut haben. Damit konnte man nämlich die Geschwindigkeit zwischen Accesspoint und iPhone testen. jetzt kann das nur noch wie jeder andere Speedtest die Internetgeschwindigkeit testen.
Das mit den Updates ist so eine Sache, hatte die letzten Jahre zum GLück wenig Probleme. Und immerhin bekommt man auch nach 7-8 Jahren noch Updates
@Martin: mMn geht das doch nach wie vor. Wifi Man > Signal > Signalstärke > Durchsatz. Gleich als Live-Messung und Grafik
Ja ich habe die Tage melne UDM Pro auch gedowngraded. Muss ich dir leider recht geben.
Es gibt early access also Beta Versionen und dann RC und Official. Wenn ich mir die Official lade gehe ich davon aus, dass alles läuft. Aber nein, nicht bei Unifi. Ich lese jetzt immer in deren Forum, bevor ich update.
Außerdem gibt’s glinet ohne den UniFi vendorlock
Und OpenWRT 24.10 auf dem MT3000: ein extrem sparsames und zugleich performantes Gerät.
Betrieb wahlweise mit oder ohne GL.iNet-GUI.
Erweiterbar mit AdGuard Home und zahlreichen weiteren Applikationen.
Zuverlässiger Begleiter auf all meinen Reisen.
Ansich interessant, aber ohne LTE/5G Modem nur bedingt nützlich. Meine Erfahrung ist das in den Hotels entweder die Internet Geschwindigkeit schlecht ist oder das WLAN … oder beides. Ganz selten das beides gut ist. Hab in letzter Zeit immer ein Android Handy dabei, das lege ich dann da hin wo das WLAN gut ist und mache dann über das Hotel WLAN ein eigenes WLAN (das ist z.B. etwas das das iPhone nicht kann) oder alternativ WLAN Hotspot per 5G. Damit bin ich dieses Jahr ganz gut gefahren. (zumal ich das 2. Handy auf längeren Reisen als Backup sowieso dabei habe)
Ich nutze, wie weiter oben geschrieben, meinen Mango-Router. Den kann ich auch dort ablegen, wo das Hotel-WLAN gut ist und der spannt dann für mich mein eigenes WLAN auf. Zusätzlich dann noch den VPN-Tunnel heim, damit ich meinen Pi-Hole zuhause nutzen kann. Oder einfach Fotos durch das VPN heim schicken kann.
Habe ich es richtig verstanden?: Damit ich das betreiben kann benötige ich ein weiteres Gerät, dass einen Hotspot für den Router freigibt?
Was ist dann der Sinn dieses Gerätes?