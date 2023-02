WhatsApp: Statusmeldungen werden teils nicht angezeigt

WhatsApp macht auf dem iPhone aktuell im Zusammenhang mit der Darstellung von Statusbildern Probleme. Zahlreiche Nutzer der Messenger-App berichten davon, dass sie nur bei manchen ihrer Kontakte auch den aktuellen Status einsehen können. Haben die betreffenden Personen mehrere Kontaktbilder veröffentlicht, so werden in der Regel einzelne davon angezeigt, nicht aber alle.

Insert

You are going to send email to