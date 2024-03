WhatsApp-Nutzer können auch mehrere Chat-Nachrichten anpinnen

In WhatsApp lassen sich jetzt bis zu drei Nachrichten pro Chat „anpinnen“ – im offiziellen Sprachgebrauch nennen die Entwickler diese Funktion „fixieren“. Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, jederzeit schnell auf die betreffende Nachricht zuzugreifen. Dergleichen kann besonders bei gemeinsam genutzten Einkaufslisten oder Wegbeschreibungen sein, die man dann nicht erst wieder im Chat-Verlauf suchen muss.

Sobald man mehrere Nachrichten unter der Menüleiste eines Chats angeheftet hat, kann man per Wischgeste zwischen diesen Markierungen wechseln und die jeweilige Nachricht durch Antippen der Fixierung im Chat anzeigen. Will man eine vierte Nachricht auswählen, so hat man die Möglichkeit, direkt die älteste der oben angepinnten Nachrichten zu ersetzen.

Funktion versteckt sich im erweiterten Menü

Die grundlegenden Funktionen bleiben dabei im Vergleich zur ursprünglichen und auf lediglich einen Beitrag beschränkten, im vergangenen Jahr eingeführten Variante unverändert: Ihr haltet einen Finger auf die betreffende Nachricht, bis sich das Menü mit den erweiterten Optionen öffnet und tippt hier dann nochmal auf „Mehr“.

Auf dem nächsten Bildschirm könnt ihr dann die Option „Fixieren“ auswählen und festlegen, ob die Nachricht für 24 Stunden, sieben Tage oder 30 Tage da oben hängen soll. Natürlich lässt sich eine fixierte Nachricht jederzeit auch manuell wieder lösen, geht hierfür wie beim ursprünglichen Anpinnen vor und wählt dann die anstelle von „Fixieren“ angezeigte Option „Lösen“.

In Gruppen-Chats entscheidet der Admin

In Gruppenchats hängt es von den Admins ab, ob auch gewöhnliche Mitglieder die Funktion nutzen dürfen. Die Berechtigung zum Fixieren von Nachrichten ist Bestandteil der Option „Gruppeneinstellungen bearbeiten“. Gibt man diese über die Gruppenberechtigungen allgemein frei, so dürften alle Mitglieder der Gruppe nicht nur einzelne Nachrichten fixieren, sondern beispielsweise auch den Gruppenname, das Gruppenbild oder die Beschreibung der Gruppe bearbeiten.

WhatsApp für iOS ist aktuell in Version 24.5.75 im App Store erhältlich.