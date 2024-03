App-Tipp: Geburtstagskalender und -widgets für das iPhone

Angesichts der Tatsache, dass der Entwickler der seit rund 15 Jahren erhältlichen Geburtstags-App iDay Deluxe auf ein Abonnement umgestellt und seine App damit verbunden ärgerlicherweise auch bei den bisherigen Käufern der Vollversion im Leistungsumfang beschnitten hat, werden wir vermehrt nach Alternativen dazu gefragt. Falls ihr einen speziellen Geburtstagskalender für das iPhone sucht, ist die App Birthday Reminder auf jeden Fall einen Blick wert.

„Birthday Reminder“ heißt auf deutschen Betriebssystemen „Geburtstage“ und stammt von dem deutschen Entwickler Stefan Liesendahl. Die App erfreut mit zeitgemäßem Design und der Option, sich anstehende Geburtstage auch in Form eines Widgets auf dem Home-Bildschirm anzeigen zu lassen. Die in der App verwalteten Kontakte können gruppiert und beispielsweise in Freunde, Arbeitskollegen und dergleichen unterteilt werden. Diese Gruppen kann man dann auch bei der Konfiguration der Erinnerungsfunktion berücksichtigen, sodass man beispielsweise nur bei anstehenden Geburtstagen von Arbeitskollegen und engen Freunden Erinnerungen per Push-Mitteilung erhält. Der Zeitpunkt für den Erhalt der Mitteilung ist frei konfigurierbar, zudem kann die App auch gleich Textvorschläge für eine Gratulation bereitstellen.

Die in „Birthday Reminder“ gesammelten Geburtstage können aus den iPhone-Kontakten und zudem auch aus in Form von CSV-Dateien aus anderen Quellen wie etwa Facebook importiert werden. Alternativ dazu kann man natürlich auch manuell einzelne Geburtstage ergänzen. Die in der App gespeicherte Geburtstagsliste kann über iCloud mit anderen iOS-Geräten des Nutzers synchronisiert werden und lässt sich auch im CSV-Format exportieren.

Kommen wir zum Preis der App: „Birthday Reminder App & Widget“ lässt sich kostenlos laden, bei der Benutzung kommt man allerdings um eine Vollversion nicht herum. Hier hat man die Wahl zwischen einem Jahresabo zum Preis von aktuell 4,99 Euro oder dem Kauf der Lifetime-Version für aktuell 8,99 Euro. Vorab kann man den Leistungsumfang im Rahmen eines Probeabos eine Woche lang testen.