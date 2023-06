WhatsApp: Nachrichten bearbeiten und Anruflinks jetzt verfügbar

Ebenfalls neu findet sich in WhatsApp jetzt die Möglichkeit, Sprach- oder auch Videoanrufe über WhatsApp mithilfe des iOS-Kalenders zu planen. Die Funktion wirkt ein wenig exotisch, da man sich in den seltensten Fällen selbst anruft, kann aber dabei unterstützen, Gruppentelefonate für einen gewissen Zeitpunkt zu planen.

WhatsApp sollte die Bereitstellung der mit den letzten Aktualisierungen angekündigten neuen Funktionen jetzt abgeschlossen haben. Dementsprechend haben nun auch WhatsApp-Nutzer in Deutschland die Möglichkeit, bereits verschickte Nachrichten nachträglich noch zu bearbeiten oder WhatsApp-Anrufe in Form eines Kalendereintrags zu planen.

