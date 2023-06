Apple Arcade nächsten Monat mit Stardew Valley und Ridiculous Fishing

Apple hat seine Liste mit den anstehenden Neuzugängen bei Apple Arcade veröffentlicht. Mit Ridiculous Fishing EX und Stardew Valley+ dürfen sich Abonnenten von Apples Spieledienst auf zwei namhafte Erweiterungen freuen.

Ridiculous Fishing EX ist eine Neuauflage des vor mehr als zehn Jahren erschienenen Angelspiels Ridiculous Fishing – A Tale of Redemption der niederländischen Entwickler Vlambeer. Apple zufolge wurde die App über die letzten zwei Jahre hinweg in liebevoller Handarbeit von den Originalentwicklern geschaffen. Die Neufassung verfügt nicht nur über einen neuen „Pro Fishing Tour“-Endspielmodus, sondern auch neue 3D-Grafiken und erweiterte Inhalte. Der Vorläufer wurde im Jahr 2013 mit einem Apple Design Award ausgezeichnet.

Mit Stardew Valley+ wird Apple Arcade im kommenden Monat um eine an das Spieleabo angepasste Variante der bekannten Bauernhofsimulation erweitert. Das erfolgreiche RPG kostet ansonsten als Premium-App 5,99 Euro und fordert die Spieler dazu auf, nicht nur den eigenen Bauernhof am Laufen zu halten, sondern damit verbunden in Form eines Rollenspiels mit anderen Charakteren zu agieren.

LEGO DUPLO WORLD+ kommt mit vielen Großbuchstaben im Titel als – laut den Entwicklern – Spiel für die ganze Familie und mit Fokus auf Kinder, in dem man sich mit Baufahrzeugen austoben, auf U-Boot-Abenteuer oder an Bord eines Zahlenzugs begeben kann.

Das ebenfalls für Juli angekündigte Hello Kitty Island Adventure versetzt die Spielfiguren der Lebenssimulation auf die Insel „Friendship Island“ und dürfte von der Aufmachung und Handlung her auf jüngere Spieler abziehlen.

Als fünften und letzten Neuzugang für Juli hat Apple das Strategiespiel Slay the Spire+ angekündigt. In dem Apple-Arcade-Ableger der normalerweise 10 Euro teuren Mischung aus Kartenspielen und Roguelikes sollen Spieler „mächtige Kräfte im Kampf gegen bizarre feindliche Gestalten wie bissige Würmer und dunkle Ritterfiguren“ entfesseln.

Die neu angekündigten Apple-Arcade-Spiele dürften wie gewohnt jeweils Freitags im kommenden Monat veröffentlicht werden. Apples Spiele-Abonnement schlägt pro Monat mit 4,99 Euro zu Buche.