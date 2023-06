Hyundai will CarPlay künftig auch drahtlos anbieten

Hyundai will künftig auch die drahtlose Verwendung von CarPlay ermöglichen. Der Hersteller setzt bislang ausschließlich auf den iPhone-Anschluss per Lightning-Kabel, nun soll der neue Hyundai Kona in diesem Jahr das erste Fahrzeug der Koreaner sein, bei dem sich CarPlay und auch das Pendant Android Auto drahtlos nutzen lassen.

