WhatsApp mit verbesserter Integration ins Teilen-Menü

Die neu verfügbare Version 2.20.40 von WhatsApp hat sich eine Erwähnung verdient. Nutzer des Messengers dürfen sich über eine verbesserte Integration ins Teilen-Menü von iOS freuen.

Die Änderung kommt zum Tragen, wenn man aus einer anderen Anwendung Inhalte mit WhatsApp-Nutzern teilen will, beispielsweise ein Foto aus Apples Fotos-App. Wenn ihr hier das Teilen-Menü öffnet, werden eure letzten WhatsApp-Kontakte jetzt ebenbürtig mit AirDrop- oder iMessage-Kontakten in der oberen Zeile als Vorschlag angezeigt. Ihr müsst also nicht mehr wie zuvor den zusätzlichen Schritt über das WhatsApp-Symbol in der unteren Reihe machen.