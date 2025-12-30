WhatsApp mit speziellen Stickern und Animationen für Silvester

Nutzer von WhatsApp können für ihre Neujahrsgrüße spezielle Effekte und Sticker verwenden. Die Entwickler haben ihre Messenger-App rechtzeitig vor Silvester um neue, extra für diesen Zweck geschaffene Funktionen erweitert.

Zunächst hat WhatsApp die Auswahl der Chat-Sticker um ein Set namens „Frohes neues Jahr“ erweitert. Nutzer, die solche Grafiken gerne verwenden, finden hier 14 neue animierte Motive, die speziell für Neujahrsgrüße geeignet sind.

Die WhatsApp-Entwickler weisen zudem darauf hin, dass Nutzer des Messengers besondere Effekte für Videoanrufe und animierte Konfetti-Reaktionen verwenden können. Diese Funktion wurde laut den Entwicklern wieder integriert und man kann direkt mit einem Konfetti-Emoji auf Nachrichten reagieren. Um Effekte während eines Videoanrufs zu aktivieren, tippt man während des Gesprächs auf das entsprechende Symbol. Hier stehen dann Feuerwerks-, Konfetti- und Sternanimationen zur Verfügung, die sich direkt in das Videotelefonat integrieren lassen.

WhatsApp zufolge haben Nutzer in diesem Jahr zudem erstmals die Möglichkeit, speziell für diesen Zweck erstellte, animierte Status-Sticker zum Jahreswechsel zu verwenden. Beim Erstellen einer Statusmeldung stehen spezielle 2026-Layouts zur Verfügung.

Täglich 100 Milliarden Nachrichten über WhatsApp

Wie viele Nachrichten allein in der Silvesternacht über WhatsApp verschickt werden, haben die Betreiber der Messenger-App schon längere Zeit nicht mehr mitgeteilt. Zuletzt wurde beim Jahreswechsel 2020 die Rekordmarke von 100 Milliarden Nachrichten überschritten. Inzwischen ist dies allerdings der Standardwert bei WhatsApp für gewöhnliche Tage.

Unternehmensangaben zufolge werden aktuell jeden Tag mehr als 100 Milliarden Nachrichten und 2 Milliarden Anrufe über WhatsApp abgewickelt – vorausgesetzt, das Netz bleibt stabil. Die klassische SMS spielt im Vergleich dazu inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle.