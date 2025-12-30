GPS und sehr gute Akkulaufzeiten
Amazfit Active Max: Günstige Smartwatch für die guten Vorsätze
Amazfit hat mit der Active Max eine neue GPS-Smartwatch mit Herzfrequenz- und Biometriesensoren am Start, die sich vor allem an Menschen richtet, die bislang wenig oder nur unregelmäßig Sport treiben. Zugleich soll der günstige Preis von 169 Euro den Einstieg in das Segment erleichtern.
Die Amazfit Active Max soll vor allem Einsteiger und Freizeitsportler dabei unterstützen, ihre Aktivitäten systematischer zu verfolgen. Dabei kommt die Vorstellung der Uhr einen Tag vor dem Jahreswechsel und den damit in der Regel verbundenen guten Vorsätzen kaum zufällig. Laut Hersteller wendet sich die Uhr ganz besonders auch an Laufanfänger sowie an Menschen, die gerade mit dem Fitnesstraining beginnen. Die Active Max soll dabei unterstützen, Trainingsgewohnheiten aufzubauen und die eigene Belastung besser einzuschätzen.
Funktionen für Training und Alltag
Die Uhr verfügt über ein 1,5 Zoll großes AMOLED-Display, dessen Helligkeit sich automatisch an die Umgebung anpassen kann. Amazfit zufolge soll die Anzeige auch bei starkem Sonnenlicht gut ablesbar bleiben. Ergänzend verfügt die Uhr über einen internen Speicher von vier Gigabyte, der sich unter anderem für Musik und sonstige Audioinhalte sowie Kartenmaterial verwenden lässt, das dann auch ohne Internetverbindung verfügbar ist. Auch Wegbeschreibungen, Outdoor-Strecken oder Skigebiete können der Ankündigung zufolge lokal auf der Uhr gespeichert werden.
Die Uhren von Amazfit können insbesondere durch sehr gute Akkulaufzeiten punkten. Dies ist auch bei der neuen Active Max der Fall. Laut Hersteller kann man die Uhr bis zu 25 Tage am Arm haben, bevor sie wieder ans Ladegerät muss. Bei intensiver Nutzung verkürze sich diese Zeit auf bis zu 13 Tage. Mit aktivem Always-On-Display bleiben immerhin bis zu zehn Tage Akkulaufzeit, bei kontinuierlicher GPS-Nutzung hält die Uhr bis zu 64 Stunden durch. Erst, wenn man dabei noch dauerhaft Musik hört, fällt die Akkulaufzeit laut Amazfit auf lediglich bis zu 22 Stunden.
App-Anbindung und 170 Sportarten
Die Amazfit Active Max kommt mit Anbindung an die App des Herstellers und unterstützt mehr als 170 verschiedene Sportmodi sowie Funktionen wie Schlafüberwachung. Optional lässt sich eine KI-Coaching-Funktion aktivieren, die auf Basis des bisherigen Aktivitätsniveaus wöchentliche Trainingspläne vorschlagen soll.
Amazfit bietet die Aktive Max ab sofort zum Preis von 169,90 Euro an. Die Uhr ist über den Webshop des Herstellers sowie über Amazon erhältlich.
für alle die’s interessiert:
„Konkret ist die Smartwatch 48,45 x 48,45 x 12,2 Millimeter groß“
(QUelle: Notebookcheck.com)
Würde ich dann (sobald apple den EU-Auflagen nachkommt) auch apple Karten auf der Uhr nutzen können?
Hättet ihr auch mal dabeischreiben können.
ach und noch ein Nachtrag / eine Frage:
laut Suchmaschine sind 5 ATM eher dazu da, um die Uhr in der Dusche usw. nutzen zu können, aber keinesfalls auch dafür geeignet, Schwimmen oder saunieren zu gehen.
https://www.mwbwatches.de/blogs/news/was-bedeutet-5-atm-wasserdicht-bei-uhren
Kann jemand was dazu sagen, oder ist damit alles gesagt?
Das sagt Amazfit: Gemäß der Norm ISO 22810:2010 ist die Amazfit Active Max bis 50 Meter wasserdicht (5 ATM) und somit für Spritzwasser, Schnee, Duschen und Schwimmen geeignet. Sie wurde vom TÜV SÜD geprüft (Prüfberichtnummer: 68.189.25.00139.01). Nehmen Sie die Uhr beim Duschen oder Saunabesuch ab, da zu viel Dampf die Dichtung beeinträchtigen und die Wasserdichtigkeit verringern kann. Tragen Sie die Uhr beim Schwimmen nicht mit einem Leder- oder Metallarmband. Wechseln Sie stattdessen vor dem Schwimmen zu einem Silikonarmband oder einem anderen geeigneten Armband. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite unter: support.amazfit.com
Mit 5 ATM kann man die Uhr gut und bedenkenlos zum Schwimmen tragen.
Die Millimeterangaben stehen so bei Amazfit auf der Seite, falls die jemand braucht, und über mögliche Funktionen der Zukunft kann man hier höchstens spekulieren, also schreiben wir das nicht „dabei“.
Ja wohl wahr: das „hättet ihr dazuschreiben können“ bezog sich auf die übrigen, technischen Daten. Da hab ich gepennt.
Da solche Daten ja auch das Interessante an einem Uhrengehäuse sind, fand ich es schon merkwürdig, dass der Autor das nicht gleich mit zu den übrigen, technischen Daten schrieb.
Man kann kein Brustgurt verbinden , damit für mich uninteressant . Aber danke für den Artikel .
wieso nicht? Arbeiten diese Gurte nicht auch mit BT? Wohe weiß man das im Vorhinein?
Hab da leider zu wenig Ahnung von.
Es gibt auch die T-Rex3 vom Hersteller, sieht auch interessant aus. Kann die das dann ggf.?
In der Beschreibung steht aber das sie sich mit ein Brustgurt verbinden lässt
Doch, man kann sehr wohl eineEN Brustgurt verwenden.
Die bringen gefühlt auch alle 3 – 4 Monate eine neue Uhr.
Die sehen schon gut aus und sind verdammt gut
Ausgestattet.
Das wichtigste für mich ist aber heutzutage die Software / Supportdauer.
Wie ist Amazfit da aufgestellt?
Ein runder Monitor, das ist schon gruselig unergonomisch.
Besser als ’ne eckige Uhr, die gruselig ausschauen würde.
Hätte Apple mal eine Apple Watch gleichzeitig als runde Version gebracht, ich bin mir sicher, die hätte sich besser verkauft als die eckige Variante!!
Das ist keine Uhr, sondern ein Handgelenk Computer