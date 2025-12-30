Amazfit Active Max: Günstige Smartwatch für die guten Vorsätze

Amazfit hat mit der Active Max eine neue GPS-Smartwatch mit Herzfrequenz- und Biometriesensoren am Start, die sich vor allem an Menschen richtet, die bislang wenig oder nur unregelmäßig Sport treiben. Zugleich soll der günstige Preis von 169 Euro den Einstieg in das Segment erleichtern.

Die Amazfit Active Max soll vor allem Einsteiger und Freizeitsportler dabei unterstützen, ihre Aktivitäten systematischer zu verfolgen. Dabei kommt die Vorstellung der Uhr einen Tag vor dem Jahreswechsel und den damit in der Regel verbundenen guten Vorsätzen kaum zufällig. Laut Hersteller wendet sich die Uhr ganz besonders auch an Laufanfänger sowie an Menschen, die gerade mit dem Fitnesstraining beginnen. Die Active Max soll dabei unterstützen, Trainingsgewohnheiten aufzubauen und die eigene Belastung besser einzuschätzen.

Funktionen für Training und Alltag

Die Uhr verfügt über ein 1,5 Zoll großes AMOLED-Display, dessen Helligkeit sich automatisch an die Umgebung anpassen kann. Amazfit zufolge soll die Anzeige auch bei starkem Sonnenlicht gut ablesbar bleiben. Ergänzend verfügt die Uhr über einen internen Speicher von vier Gigabyte, der sich unter anderem für Musik und sonstige Audioinhalte sowie Kartenmaterial verwenden lässt, das dann auch ohne Internetverbindung verfügbar ist. Auch Wegbeschreibungen, Outdoor-Strecken oder Skigebiete können der Ankündigung zufolge lokal auf der Uhr gespeichert werden.

Die Uhren von Amazfit können insbesondere durch sehr gute Akkulaufzeiten punkten. Dies ist auch bei der neuen Active Max der Fall. Laut Hersteller kann man die Uhr bis zu 25 Tage am Arm haben, bevor sie wieder ans Ladegerät muss. Bei intensiver Nutzung verkürze sich diese Zeit auf bis zu 13 Tage. Mit aktivem Always-On-Display bleiben immerhin bis zu zehn Tage Akkulaufzeit, bei kontinuierlicher GPS-Nutzung hält die Uhr bis zu 64 Stunden durch. Erst, wenn man dabei noch dauerhaft Musik hört, fällt die Akkulaufzeit laut Amazfit auf lediglich bis zu 22 Stunden.

App-Anbindung und 170 Sportarten

Die Amazfit Active Max kommt mit Anbindung an die App des Herstellers und unterstützt mehr als 170 verschiedene Sportmodi sowie Funktionen wie Schlafüberwachung. Optional lässt sich eine KI-Coaching-Funktion aktivieren, die auf Basis des bisherigen Aktivitätsniveaus wöchentliche Trainingspläne vorschlagen soll.

Amazfit bietet die Aktive Max ab sofort zum Preis von 169,90 Euro an. Die Uhr ist über den Webshop des Herstellers sowie über Amazon erhältlich.