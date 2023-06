WhatsApp-Konto auf mehreren Telefonen nutzen

Die neue Option sollte sich auf dem Einrichtungsbildschirm von WhatsApp zeigen. Auf dem Bildschirm zur Registrierung der Telefonnummer kann man alternativ den Menüpunkt „Dieses Gerät verknüpfen“ auswählen und dann in Verbindung mit dem Haupttelefon eine Aktivierung per QR-Code starten.

WhatsApp hat ja bereits vor mehreren Wochen angekündigt, dass sich Nutzer die Messenger-App künftig auf mehreren Telefonen parallel verwenden können. Jetzt scheint die Bereitstellung der neuen Funktion in Deutschland endgültig anzulaufen. Zumindest will uns der Beschreibungstext der aktuellen WhatsApp-Version diesbezüglich Glauben machen, bei unseren Tests wurde der entsprechende Knopf bislang aber noch nicht angezeigt.

Insert

You are going to send email to