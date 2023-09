MeterStats verknüpft Zählerstand-Daten mit besonderen Ereignissen

MeterStats ist aktuell in Version 1.0.3 verfügbar und soll am Montag zeitgleich mit iOS 17 ein Update erhalten, das dann direkt auch neue Funktionen des Betriebssystems nutzt. Dazu zählen eine umfangreiche Integration von Siri und Kurzbefehlen, die neuen Spotlight-Aktionen und nicht zuletzt auch die Möglichkeit, die Aktionstaste der neuen iPhone-Modelle mit einzubeziehen.

Einen Eindruck davon, was hier alles von Relevanz sein könnte, bekommt man anhand der Vorschläge beim Anlegen eines solchen Ereignisses in MeterStats präsentiert. Damit verbunden bestimmte man auch gleich, wie detailliert man die Verbrauchskontrolle am Ende tatsächlich gestalten will. Die Möglichkeiten reichen von der Installation eines neuen Smarthome-Geräts über Wetteränderungen und Urlaubsperioden bis hin zu grundlegenden technischen Änderungen, alternativ lassen sich auch eigene Anlässe definieren.

