WhatsApp jetzt mit „Memojis“ als Profilbild und Sticker

Die WhatsApp-Betreiber haben die neue Funktion in ihrem Haus-Blog offiziell angekündigt. Falls ihr den zusätzlichen Menüpunkte in den Einstellungen der Messenger-App noch nicht findet, ist vermutlich ein wenig Geduld gefragt. Die Funktion wird wie üblich wohl schrittweise für alle Nutzer bereitgestellt.

WhatsApp will die Avatar-Funktion stetig weiter entwickeln und beispielsweise künftig auch die Möglichkeit bieten, gemeinsam mit befreundeten Nutzern sogenannte „Multi-Avatar-Sticker“ zu erstellen, in denen man gegenseitig seine Avatare verwendet.

Das Set mit den 36 verschiedenen Stickern wird automatisch generiert, sobald man einen eigenen Avatar in WhatsApp generiert hat. Die kleinen personalisierten Bildchen stehen dann über die Sticker-Taste, rechts neben dem Texteingabefeld in WhatsApp-Chats zur Verfügung.

