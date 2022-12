Sonos: Voice Control auf französisch und mehr Geräteinfos

Sonos bietet seine Sprachsteuerung „Voice Control“ jetzt auch auf Französisch an. Wenngleich diese Neuerung an sich für die meisten Nutzer hierzulande kaum relevant sein dürfte, liefert der Hersteller damit verbunden den Beleg dafür, dass er im Zeitplan ist und wir als nächstes möglicherweise konkrete Infos mit Blick auf die vollständige Bereitstellung des Angebots in Deutschland erhalten.

Sonos hat die Möglichkeit, die neueren Generationen seiner Lautsprecher mithilfe einer lokal integrierten Sprachsteuerung zu bedienen, im Sommer eingeführt. Zum Start hat „Hey Sonos“ ausschließlich auf englischsprachige Kommandos reagiert, die jetzt bereitgestellte Unterstützung von Französisch wurde von Sonos im Rahmen der Einführung allerdings ebenfalls noch für dieses Jahr angekündigt.

Nichts Konkretes gab es dagegen bislang mit Blick auf ein entsprechendes Angebot in deutscher Sprache zu hören. Sonos Voice Control lässt sich zwar hierzulande nutzen, doch muss die Kommunikation mit den Lautsprechern in englischer oder jetzt auch französischer Sprache erfolgen. Mal sehen, ob in der nächsten Runde nun Deutschland zum Zug kommt.

Mehr Infos auch zu Offline-Geräten

In Verbindung mit dem aktuellen Update der Sonos-App hat der Hersteller zudem eine hilfreiche Erweiterung insbesondere im Zusammenhang mit portablen Lautsprechern von Sonos angekündigt. In Kürze soll die Systemanzeige auch dann über den Status der Sonos-Geräte informieren, wenn diese offline sind.

Bislang wurden die Lautsprecher dann einfach ausgeblendet. Damit verbunden können die portablen Lautsprecher von Sonos erweiterte Statusinformationen anzeigen und melden in der App beispielsweise, dass sie im Ruhezustand sind oder ihr Akku leer ist. Tippt man ein als „offline“ gelistetes Sonos-Produkt in der Liste an, soll ein Hilfemenü beim erneuten Verbinden unterstützen.

Sonos weist darauf hin, dass mit den aktuellen Updates für System und App auf Version 14.20 die Grundlage für die neuen Funktionen geschaffen wird, es aber ein paar Tage dauern könne, bis alle Systeme vollständig aktualisiert sind.