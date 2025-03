UGREEN Finder und andere günstige AirTag-Alternativen

Der mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible UGREEN Finder ist im Rahmen der Frühlingsangebote von Amazon zum Sonderpreis von 13,99 Euro erhältlich. Der Anbieter hat darüber hinaus zahlreiche Ladegeräte und Akkus aus seinem Programm vorübergehend deutlich im Preis reduziert. Unter anderem gibt es hier einen einfachen 20-Watt-Adapter mit USB-C und USB-A im Doppelpack für 6 Euro pro Stück.

Wir gehen hier nochmal auf den Schlüsselanhänger von UGREEN ein, weil er uns vom Aussehen her besser gefällt als das sonst in diesem Bereich erhältliche Zubehör von Drittanbietern. Vom Funktionsumfang her unterscheidet sich das Gerät ansonsten allerdings nicht von seinen Kontrahenten. Einzig die AirPods bieten mit ihrer Nahbereichssuche über Ultrabreitband etwas mehr Funktionsumfang. Unserer Meinung nach ist diese Option allein den Aufpreis gegenüber dem Zubehör von Drittanbietern jedoch nicht wert.

Im Lieferumfang des UGREEN Finder sind auch die oben abgebildeten Aufkleber enthalten. Wir halten diese aber weder für schön, noch für notwendig. Ansonsten lässt sich der Schlüsselanhänger von UGREEN ganz normal als „Objekt“ in die „Wo ist?“-App von Apple integrieren. Damit ausgestattetes Zubehör kann dann per Bluetooth lokalisiert werden. Bei Bedarf lässt sich von der App aus auch ein Signalton aktivieren, um die Suche nach dem Schlüsselbund oder dergleichen zu erleichtern. Für die Stromversorgung sorgt eine mitgelieferte Knopfzellenbatterie vom Typ CR2032, die bis zu 24 Monate lang halten soll und bei Bedarf ausgewechselt werden kann.

AirTag-Alternativen ab 7 Euro

Im Rahmen der Frühlingsangebote von Amazon sind aktuell auch verschiedene weitere mit „Wo ist?“ kompatible Finder-Chips und -Karten im Preis reduziert und zum Teil schon für weniger als 7 Euro erhältlich: