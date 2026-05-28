WhatsApp, Instagram und Facebook bekommen Plus-Abos

Meta führt neue Bezahlangebote für seine wichtigsten Apps ein. Unter den Namen WhatsApp Plus, Instagram Plus und Facebook Plus sollen Nutzer künftig zusätzliche Funktionen freischalten können. Angekündigt wurden die neuen Abos von Meta-Produktchefin Naomi Gleit in einem Instagram-Video.

Die neuen Plus-Angebote ersetzen nicht die bekannten kostenlosen Versionen der Apps. WhatsApp, Instagram und Facebook bleiben grundsätzlich weiter ohne Abo nutzbar. Meta versucht vielmehr, zusätzliche Komfort- und Personalisierungsfunktionen gegen eine monatliche Gebühr anzubieten. Nach Angaben von TechCrunch kostet WhatsApp Plus 2,99 Dollar im Monat, Facebook Plus und Instagram Plus liegen jeweils bei 3,99 Dollar. In Europa werden die Preise vermutlich 1:1 übernommen.

Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Meta experimentiert schon länger mit Bezahlfunktionen, etwa über Meta Verified oder die werbefreien Abos für Facebook und Instagram in Europa. Neu ist nun, dass der Konzern auch klassische Zusatzfunktionen direkt in seinen großen Apps stärker monetarisieren will.

WhatsApp Plus setzt auf Personalisierung

WhatsApp Plus soll vor allem mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten. Genannt werden App-Themes, eigene Klingeltöne, zusätzliche angepinnte Chats, erweiterte Listen, Premium-Sticker und weitere Personalisierungen. Ganz neu kommt das Thema nicht: Wir hatten bereits Anfang Mai darauf hingewiesen, dass WhatsApp Plus auf dem iPhone sichtbar wird. Jetzt macht Meta aus dem Testlauf ein offizielles Zusatzangebot.

Instagram und Facebook mit Story-Funktionen

Bei Instagram Plus und Facebook Plus liegt der Schwerpunkt stärker auf Profilen, Stories und Reichweite. Nutzer sollen unter anderem zusätzliche Story-Statistiken erhalten, Stories länger sichtbar machen, eine Story pro Woche stärker hervorheben und mehr Optionen zur Profilgestaltung bekommen. Auch besondere Reaktionen, zusätzliche Profil-Pins und weitere Designoptionen sind vorgesehen.

Perspektivisch sollen die Angebote unter der Marke Meta One zusammengeführt werden. Dazu testet Meta auch neue KI-Abos für Meta AI sowie weitere Tarife für Creator und Unternehmen. Für normale iPhone-Nutzer dürfte aber vorerst die wichtigste Frage sein, ob die neuen Plus-Funktionen wirklich nützlich genug sind, um ein weiteres Monatsabo zu rechtfertigen.

Der Start soll weltweit erfolgen, allerdings wie bei Meta üblich schrittweise. Es kann also dauern, bis die neuen Plus-Hinweise in allen iPhone-Apps auftauchen.