Meta startet neue Abo-Schiene
WhatsApp, Instagram und Facebook bekommen Plus-Abos
Meta führt neue Bezahlangebote für seine wichtigsten Apps ein. Unter den Namen WhatsApp Plus, Instagram Plus und Facebook Plus sollen Nutzer künftig zusätzliche Funktionen freischalten können. Angekündigt wurden die neuen Abos von Meta-Produktchefin Naomi Gleit in einem Instagram-Video.
Die neuen Plus-Angebote ersetzen nicht die bekannten kostenlosen Versionen der Apps. WhatsApp, Instagram und Facebook bleiben grundsätzlich weiter ohne Abo nutzbar. Meta versucht vielmehr, zusätzliche Komfort- und Personalisierungsfunktionen gegen eine monatliche Gebühr anzubieten. Nach Angaben von TechCrunch kostet WhatsApp Plus 2,99 Dollar im Monat, Facebook Plus und Instagram Plus liegen jeweils bei 3,99 Dollar. In Europa werden die Preise vermutlich 1:1 übernommen.
Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Meta experimentiert schon länger mit Bezahlfunktionen, etwa über Meta Verified oder die werbefreien Abos für Facebook und Instagram in Europa. Neu ist nun, dass der Konzern auch klassische Zusatzfunktionen direkt in seinen großen Apps stärker monetarisieren will.
WhatsApp Plus setzt auf Personalisierung
WhatsApp Plus soll vor allem mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten. Genannt werden App-Themes, eigene Klingeltöne, zusätzliche angepinnte Chats, erweiterte Listen, Premium-Sticker und weitere Personalisierungen. Ganz neu kommt das Thema nicht: Wir hatten bereits Anfang Mai darauf hingewiesen, dass WhatsApp Plus auf dem iPhone sichtbar wird. Jetzt macht Meta aus dem Testlauf ein offizielles Zusatzangebot.
Instagram und Facebook mit Story-Funktionen
Bei Instagram Plus und Facebook Plus liegt der Schwerpunkt stärker auf Profilen, Stories und Reichweite. Nutzer sollen unter anderem zusätzliche Story-Statistiken erhalten, Stories länger sichtbar machen, eine Story pro Woche stärker hervorheben und mehr Optionen zur Profilgestaltung bekommen. Auch besondere Reaktionen, zusätzliche Profil-Pins und weitere Designoptionen sind vorgesehen.
Perspektivisch sollen die Angebote unter der Marke Meta One zusammengeführt werden. Dazu testet Meta auch neue KI-Abos für Meta AI sowie weitere Tarife für Creator und Unternehmen. Für normale iPhone-Nutzer dürfte aber vorerst die wichtigste Frage sein, ob die neuen Plus-Funktionen wirklich nützlich genug sind, um ein weiteres Monatsabo zu rechtfertigen.
Der Start soll weltweit erfolgen, allerdings wie bei Meta üblich schrittweise. Es kann also dauern, bis die neuen Plus-Hinweise in allen iPhone-Apps auftauchen.
Entwickler: WhatsApp Inc.
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Entwickler: Instagram, Inc.
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Entwickler: Meta Platforms, Inc.
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Lost.
Darauf hat die Welt gewartet…
LOL
Zahltag
YEAH! ^^
Ihr seit spät dran.
Habe mich vor 3 Jahren entschieden ohne den Blödsinn zu leben ;)
Klappt richtig gut …
Herzlichen Glückwunsch, äußerst gute Entscheidung ;-)
Hab mich noch nie für den Blödsinn entschieden. Und noch nie was vermisst.
+ 1
So, und wie überzeuge ich nun meine Umwelt, endlich zu einem anderen Messenger zu wechseln? :-:
Einladen und abmelden
Die dich erreichen wollen machen mit.
Die anderen sind nicht so wichtig.
Abgesehen davon haben alle SMS/iMessage.
@Magoly: ich bin völlig bei Dir.
Der einzige Haken ist, dass es Leite gibt, die aktiv SMS/RCS nicht lesen und dann auch nicht beantworten.
Und es gibt Leute, die auschließlich per Whatsapp telefonieren.
Solltest Du was von denen wollen, wirds schwierig
… und RCS.
Ganz simpel:
Konsequent RCS (bzw. iMessage für Apple-User) nutzen, das hat (eigentlich) jedes Smartphone bereits ab Werk drin –> Androiden mit der Google-Messenger App sowieso und iPhones kann man per iMessage erreichen bzw. können seit iOS 18 auch RCS.
Es gibt keine Rechtfertigung mehr für Whatsapp – außer so selbstproduzierter Gruppendruck.
Das Zauberwort ist RCS
Können alle gängigen Geräte unabhängig vom Betriebss
wieder abzocke
Na endlich…..
Was hätte ich nur ohne gemacht?
Premium Sticker als Top 1 Argument… läuft
Man darf gespannt darauf warten, wie viele Idioten Meta bereitwillig Monat für Monat Geld für „Plus“-Features in den Hals werfen werden, um deren perfiden Plan die inzwischen weltweit etablierten Kommunikationswege noch weiter schamlos zu monetarisieren.
Oh wow, ein Wirtschaftsunternehmen erschließt sich weitere Einnahmequellen und sichert dadurch Arbeitsplätze.
Macht mein Arbeitgeber übrigens auch.
Aber klar, lieber wieder alles madig reden.
Wer es cool findet, kann es buchen. Wer es überflüssig findet, lässt es einfach.
Dir wird dadurch nichts weggenommen.
Wenn Meta so dringend zusätzlich Geld braucht, dann könnte doch Mark Zuckerberg persönlich das Geld bereitstellen. ;-)
Mit seinem Geld könnten alle Mitarbeiter das doppelte Gehalt verdienen und alle Features trotzdem kostenlos bleiben. Naja, er könnte auch arme Menschen unterstützen oder gegen Hunger und Krankheit kämpfen.
Erstaunlich, dass der Weiterverkauf der Daten an die diversen Werbepartner sich offenkundig nicht mehr rentiert… Oder ist es Gier?
was ist den eigentlich aus der Ankündigung geworden, dass man Sprachnachrichten transkribiert bekommt?