Verbesserungen für mehr Übersicht
WhatsApp: Gruppenchats erhalten zusätzliche Funktionen
WhatsApp hat in den vergangenen Wochen mehrere Verbesserungen für Gruppenchats eingeführt. Die Neuerungen sollen vor allem dabei helfen, in umfangreichen Unterhaltungen den Überblick zu behalten und wichtige Informationen leichter wiederzufinden. Jetzt kommen vier weitere Funktionen hinzu.
Nachrichten dauerhaft anheften
Bislang konnten Nachrichten in WhatsApp-Gruppen nur für einen begrenzten Zeitraum von 24 Stunden, sieben oder 30 Tagen angeheftet werden. Künftig lassen sich Nachrichten auch dauerhaft fixieren. Damit bleiben beispielsweise wichtige Informationen und Absprachen dauerhaft sichtbar.
Nachrichtenverlauf nachträglich teilen
Bereits seit Anfang des Jahres können neue Gruppenmitglieder beim Beitritt einen Teil des bisherigen Nachrichtenverlaufs einsehen. Bislang musste dies jedoch direkt beim Hinzufügen einer Person festgelegt werden.
Künftig lassen sich aktuelle Nachrichten auch nachträglich mit neuen Mitgliedern teilen. Die entsprechende Option erscheint, wenn man im Gruppenchat auf den Namen des neuen Mitglieds tippt.
Statusmeldungen speziell für Gruppen
Neu sind zudem Statusmeldungen, die ausschließlich für die Mitglieder einer bestimmten Gruppe sichtbar sind. Alle Gruppenmitglieder können diese Beiträge sehen, darauf reagieren und eigene Statusmeldungen veröffentlichen. Wie beim regulären WhatsApp-Status verschwinden die Inhalte nach 24 Stunden automatisch.
Neuer Filter für Erwähnungen und Antworten
Ein zusätzlicher Chatfilter zeigt alle ungelesenen Gruppenunterhaltungen an, in denen man persönlich erwähnt wurde oder eine direkte Antwort erhalten hat. Dabei werden auch Nachrichten berücksichtigt, in denen mit @alle sämtliche Gruppenmitglieder angesprochen werden.
Weitere Gruppenchat-Funktionen
Schon länger bietet WhatsApp verschiedene weitere Möglichkeiten, um die Kommunikation in Gruppen zu organisieren. Dazu gehören private Antworten auf Gruppennachrichten, Abstimmungen mit nur einer zulässigen Antwort pro Teilnehmer und individuelle Mitgliedslabels.
Wie immer werden die Neuerungen bei WhatsApp schrittweise bereitgestellt. Es kann durchaus sein, dass einige Nutzer die Funktionen bereits finden, während andere länger darauf warten müssen.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Ich kann nachvollziehen, dass WA für viele Menschen, die nicht hinterfragen, eine alternativlose Möglichkeit der Kommunikation darstellt. Und doch werde ich niemals WA nutzen. Ich muss mich zwar immer wieder dafür rechtfertigen und bleibe bei einigen Dingen außen vor, das hat mir aber bisher nie geschadet. Bissl Rückgrat braucht man heute um sich WA zu verweigern. Aber es tut gut! Say no to WhatsApp!
Danke, dass du uns mit deinem Kommentar an deiner persönlichen Darstellung teilhaben lässt , die mit dem Thema ansich nichts zu tun hat!
Ich hoffe für dich, dass auch keines der anderen Meta Produkte nutzt, um dein Rückrat zu bestärken. :)
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Dass du dich immer rechtfertigen musst mag vielleicht daran liegen, dass du es allen auf die Nase bindest, ohne dass irgendjemand gefragt hat. Erinnert einen an die Leute, die immer ungefragt kundtun müssen, dass sie keinen Fernseher haben.
Ich hab keinen Fernseher!!1!
Leute, mal auf die Idee gekommen, dass er es evtl. auch nur erwähnt, wenn er darauf angesprochen wird bzw. um das Thema WA geht??
Oder nicht jeder User hier alle Posts liest und sich damit einige Antworten wiederholen in den dazu gehörigen Kommentaren??
Schwierig, wenn heutzutage „ich schicke dir eine Nachricht“ unreflektiert gleichgesetzt wird mit „ich schicke dir eine WhatsApp“ und man dann blöd angeguckt wird „Wie – du hast kein WhatsApp???“
Mache ich mit Facebook, TikTok, Instagram und was es da noch so für Seuchen gibt genauso!
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Dann bist halt der eine der in der Ecke steht oder abends zuhause allein hockst, während der Rest feiert…
Dieses Gejammer und rumgetue wegen WA sorry, aber solche Leute lasse ich einfach links liegen, weil es mir schlicht weg zu blöde ist, wegen solchen Leute irgendwelche Crap Messenger zu laden, die nicht mal 5% der Leute benutzen.
Wer glaubt das sein geschriebenes auch bei anderen Messenger sicher ist, der hat das Internet eh nie kapiert und wird es auch nie.
Ich bin der Meinung, dass jeder seine Meinung sagen darf und auch eine andere Meinung haben darf als man selbst. Trotzdem sollten wir alle miteinander freundlich sein und uns nicht beleidigen, auch wenn das im Internet besonders schwer ist.
Wo kommen wir hin, wenn wir ausfällig werden, nur weil jemand einen anderen Messenger nutzt?