WhatsApp hat in den vergangenen Wochen mehrere Verbesserungen für Gruppenchats eingeführt. Die Neuerungen sollen vor allem dabei helfen, in umfangreichen Unterhaltungen den Überblick zu behalten und wichtige Informationen leichter wiederzufinden. Jetzt kommen vier weitere Funktionen hinzu.

Nachrichten dauerhaft anheften

Bislang konnten Nachrichten in WhatsApp-Gruppen nur für einen begrenzten Zeitraum von 24 Stunden, sieben oder 30 Tagen angeheftet werden. Künftig lassen sich Nachrichten auch dauerhaft fixieren. Damit bleiben beispielsweise wichtige Informationen und Absprachen dauerhaft sichtbar.

Nachrichtenverlauf nachträglich teilen

Bereits seit Anfang des Jahres können neue Gruppenmitglieder beim Beitritt einen Teil des bisherigen Nachrichtenverlaufs einsehen. Bislang musste dies jedoch direkt beim Hinzufügen einer Person festgelegt werden.

Künftig lassen sich aktuelle Nachrichten auch nachträglich mit neuen Mitgliedern teilen. Die entsprechende Option erscheint, wenn man im Gruppenchat auf den Namen des neuen Mitglieds tippt.

Statusmeldungen speziell für Gruppen

Neu sind zudem Statusmeldungen, die ausschließlich für die Mitglieder einer bestimmten Gruppe sichtbar sind. Alle Gruppenmitglieder können diese Beiträge sehen, darauf reagieren und eigene Statusmeldungen veröffentlichen. Wie beim regulären WhatsApp-Status verschwinden die Inhalte nach 24 Stunden automatisch.

Neuer Filter für Erwähnungen und Antworten

Ein zusätzlicher Chatfilter zeigt alle ungelesenen Gruppenunterhaltungen an, in denen man persönlich erwähnt wurde oder eine direkte Antwort erhalten hat. Dabei werden auch Nachrichten berücksichtigt, in denen mit @alle sämtliche Gruppenmitglieder angesprochen werden.

Weitere Gruppenchat-Funktionen

Schon länger bietet WhatsApp verschiedene weitere Möglichkeiten, um die Kommunikation in Gruppen zu organisieren. Dazu gehören private Antworten auf Gruppennachrichten, Abstimmungen mit nur einer zulässigen Antwort pro Teilnehmer und individuelle Mitgliedslabels.

Wie immer werden die Neuerungen bei WhatsApp schrittweise bereitgestellt. Es kann durchaus sein, dass einige Nutzer die Funktionen bereits finden, während andere länger darauf warten müssen.