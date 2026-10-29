Sagt euch Audiobookshelf was? Dann solltet ihr euch AudioBooth ansehen. Die für iPhone, iPad und Mac erhältliche App liegt mittlerweile in Version 1.13 vor und dürfte derzeit zu den besten Clients für Audiobookshelf gehören.

Audiobookshelf ist ein Open-Source-Server, der auf die Verwaltung von Hörbüchern spezialisiert ist. Die Software richtet sich an Nutzer, die eine eigene Bibliothek mit Hörbüchern und vergleichbaren Inhalten wie Podcasts pflegen. Besonders interessant wird die Anwendung, wenn man einen dauerhaft erreichbaren Server im Heimnetz betreibt. Bei uns läuft Audiobookshelf als Docker-Container auf einem Synology-NAS. Wenn ihr Anleitungen für die Installation von Tools wie Audiobookshelf sucht, ist übrigens MariusHosting eine empfehlenswerte Anlaufstelle.

Kostenloser Client für iPhone, iPad und Mac

Der hinter AudioBooth stehende Entwickler Jeremy Grenier bietet die Software kostenlos an. Die App ermöglicht den Zugriff auf die von Audiobookshelf verwaltete Hörbuchbibliothek und bietet zahlreiche Funktionen für die Wiedergabe und Organisation der Inhalte.

Dazu zählen eine variable Abspielgeschwindigkeit, ein Sleep-Timer, der die Wiedergabe langsam ausblendet, sowie eine Kapitelnavigation. Der Hörfortschritt wird zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert, und ein Wiedergabeverlauf dokumentiert die bereits gehörten Inhalte.

Die App ermöglicht es, die eigene Bibliothek nach Büchern, Autoren, Serien und Sammlungen zu durchsuchen und die angezeigten Inhalte mithilfe verschiedener Filter einzugrenzen. Auch der Zugriff auf mehrere Audiobookshelf-Server oder unterschiedliche Benutzerkonten wird unterstützt.

Offline-Wiedergabe und CarPlay

Für die Nutzung ohne Internetverbindung lassen sich Hörbücher zudem direkt auf das iPhone oder iPad herunterladen. AudioBooth bietet zudem eine CarPlay-Anbindung sowie eine begleitende Apple-Watch-App zur Steuerung der Wiedergabe an. Die Wiedergabe läuft auf Wunsch im Hintergrund weiter und lässt sich auch über die Bedienelemente auf dem Sperrbildschirm steuern

Ergänzend verfügt AudioBooth über einen integrierten E-Book-Reader, mit dem sich EPUB- und PDF-Dateien direkt innerhalb der Anwendung öffnen und lesen lassen.