Mit Download-Option und CarPlay
AudioBooth: Empfehlenswerter Client für Audiobookshelf
Sagt euch Audiobookshelf was? Dann solltet ihr euch AudioBooth ansehen. Die für iPhone, iPad und Mac erhältliche App liegt mittlerweile in Version 1.13 vor und dürfte derzeit zu den besten Clients für Audiobookshelf gehören.
Audiobookshelf ist ein Open-Source-Server, der auf die Verwaltung von Hörbüchern spezialisiert ist. Die Software richtet sich an Nutzer, die eine eigene Bibliothek mit Hörbüchern und vergleichbaren Inhalten wie Podcasts pflegen. Besonders interessant wird die Anwendung, wenn man einen dauerhaft erreichbaren Server im Heimnetz betreibt. Bei uns läuft Audiobookshelf als Docker-Container auf einem Synology-NAS. Wenn ihr Anleitungen für die Installation von Tools wie Audiobookshelf sucht, ist übrigens MariusHosting eine empfehlenswerte Anlaufstelle.
Kostenloser Client für iPhone, iPad und Mac
Der hinter AudioBooth stehende Entwickler Jeremy Grenier bietet die Software kostenlos an. Die App ermöglicht den Zugriff auf die von Audiobookshelf verwaltete Hörbuchbibliothek und bietet zahlreiche Funktionen für die Wiedergabe und Organisation der Inhalte.
Dazu zählen eine variable Abspielgeschwindigkeit, ein Sleep-Timer, der die Wiedergabe langsam ausblendet, sowie eine Kapitelnavigation. Der Hörfortschritt wird zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert, und ein Wiedergabeverlauf dokumentiert die bereits gehörten Inhalte.
Die App ermöglicht es, die eigene Bibliothek nach Büchern, Autoren, Serien und Sammlungen zu durchsuchen und die angezeigten Inhalte mithilfe verschiedener Filter einzugrenzen. Auch der Zugriff auf mehrere Audiobookshelf-Server oder unterschiedliche Benutzerkonten wird unterstützt.
Offline-Wiedergabe und CarPlay
Für die Nutzung ohne Internetverbindung lassen sich Hörbücher zudem direkt auf das iPhone oder iPad herunterladen. AudioBooth bietet zudem eine CarPlay-Anbindung sowie eine begleitende Apple-Watch-App zur Steuerung der Wiedergabe an. Die Wiedergabe läuft auf Wunsch im Hintergrund weiter und lässt sich auch über die Bedienelemente auf dem Sperrbildschirm steuern
Ergänzend verfügt AudioBooth über einen integrierten E-Book-Reader, mit dem sich EPUB- und PDF-Dateien direkt innerhalb der Anwendung öffnen und lesen lassen.
Entwickler: Jeremy Grenier
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Kann ich empfehlen, nutze es seit gut einem
Jahr, läuft hervorragend als Container auf meinem Nas inkl. Anbindung via Tailscale.
Lange Zeit habe ich auch AudioBooth verwendet, war jedoch mit dem Interface und der Bedienung nicht immer zufrieden. Wem es ähnlich geht, dem kann ich Tonspur empfehlen. Zwar ist die Download-Funktion hinter einer Einmalzahlung gelagert, jedoch kann man die App meines Wissens nach voll umfänglich nutzen und testen. Die Funktionen dürften die selben sein wie bei AudioBooth. Insgesamt erinnert Tonspur stark an die Bedienung und das Aussehen von Apple Music. Andere Clients die ich getestet habe, allem voran Still und Absorb kommen da nicht dran.
Ja ich bin auch bei Tonspur. Das ist einfach super und grafisch perfekt für mich. Und läuft auch ohne Probleme.
Ich kann auch Prologue empfehlen.
Verwenden wir schon seit vielen Jahren, früher über Plex, und seit es kompatibel ist auch via Audiobookshelf.
Habe damit immer wieder das Problem, dass die Hörbücher nicht abgespielt werden obwohl der Server erreichbar ist.
Muss dann zig mal die App neu starten oder sie mehrmals komplett schließen.
Yes. Selbige Empfehlung!
Früher Prologue Nutzer aber die App ist seit gut zwei Jahren jetzt mein Begleiter. Als Container auf meiner Nas einfach Mega!!
Ich nutze Still und bin sehr zufrieden.
Könnte ein netter nachfolger vom ds-audio werden, welches nicht mehr gepflegt wird.
Ich nutze seit einiger Zeit Absorb, bin sehr zufrieden und es läuft auf allen meinen Geräten Mac/iPhone/Android.