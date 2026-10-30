Kompakter und flexibler
Kombiladegerät als Alternative zu Apples Reiseset
Wir haben gestern über das neue Reise-Adapter-Kit von Apple berichtet. Das Set enthält Steckeraufsätze für Apples Ladegeräte, mit denen sich diese auch in Ländern wie Großbritannien, den USA oder Japan verwenden lassen. Während früher auch ein Netzteil zum Lieferumfang des Reisesets gehörte, hat Apple den Inhalt mittlerweile auf lediglich fünf verschiedene Landesadapter reduziert, die im Set zum Preis von 45 Euro erhältlich sind.
Wenn ihr nicht gerade nach Australien oder Neuseeland reisen wollt, sind bei Drittanbietern erhältliche Reiseladegeräte wie das neue Universal-Ladegerät von Anker aus unserer Sicht die bessere Wahl. Das kompakte Netzteil lässt sich in verschiedenen Ländern verwenden und kann zudem mehrere Geräte parallel mit Ladestrom versorgen.
Ausklappbare Stecker für verschiedene Länder
Das neue Anker-Netzteil ist so konzipiert, dass es sicher und ohne zu kippeln in der Steckdose sitzt. Der EU-Stecker lässt sich an der Unterseite ausklappen und für den Transport wieder im Gehäuse versenken. Zusammengeklappt misst das Gerät 9,5 × 5,0 × 4,0 Zentimeter.
Zusätzlich lassen sich über einen Schiebemechanismus Stecker vom Typ A und Typ G ausfahren, wie sie unter anderem in den USA, Kanada und Großbritannien verwendet werden. Laut Anker kann man seine Notebooks und Mobilgeräte damit in mehr als 200 Ländern mit Strom versorgen.
Bis zu 100 Watt für vier Geräte
Das Netzteil liefert eine Gesamtleistung von bis zu 100 Watt, die beim Anschluss mehrerer Geräte auf die verschiedenen Anschlüsse verteilt werden. Dafür stehen seitlich am Gerät drei USB-C-Anschlüsse und eine USB-A-Buchse bereit. Ein Display auf der Vorderseite zeigt den Betriebsstatus und die Leistungsabgabe der einzelnen Anschlüsse an.
Die unverbindliche Preisempfehlung für das Universalladegerät von Anker liegt bei 79,99 Euro. Zum Marktstart ist der Adapter bei Anker selbst und über Amazon in den Farbe Dunkelgrau und Silber aktuell noch zum Preis von 67,99 Euro erhältlich.
Wenn jetzt noch n Apple Watch ladepuck direkt dabei wäre..
Ich habe bisher ausnahmslos schlechte Erfahrungen mit Drittanbieter-Ladepucks gemacht. Für mich kommt leider für die Apple Watch nur noch der originale Puck von Apple in Frage.
Kann ich so nicht bestätigen. Bisher laufen Apple Apple Watch Ladegeräte von Drittherstellern tadellos.
Ich stimme dir zu. Lieber das Original Kabel. Gegenvorschläge nehme ich gerne entgegen :)
Kein Typ I Stecker, also nicht für AU und NZ
Steht doch auch so im Artikel. Wer das nicht benötigt, der ist damit gut aufgehoben.
darauf wurde im Artikel hingewiesen
Ja, ist schade, ich habe einen Reiseadapter, der Typ G und 1 kombiniert, indem man die flachen Steckkontakte leicht drehen kann. Ist also eigentlich leicht umzusetzen, verstehe daher nicht, warum Anker das ausgespart hat.
Ich bin gerade in Chile und Argentinien unterwegs. Dieses Gerät wäre für die meisten Steckdosen hier viel zu klobig. Ich bin froh, dass ich ein Set von einfachen Adapter dabei habe, die aber relativ schlank in der Form sind.
Also aus meinen Erfahrungen mit langjährigen Fernreisen kann ich nur sagen, dass dieser Klopper in sehr vielen Situationen scheitern würde. Steckdosen in Hotels/Unterkünften sind oftmals recht ausgelutscht oder sind an Recht unzugänglichen Stellen platziert. Da würde das Ding nie halten oder vom Platz her passen. Und was soll der neue Fetisch mit den Displays auf Ladegeräten? Ohne Display und dadurch ein paar Euro günstiger gemacht, wäre aus meiner Sicht sinnvoller.
Ich finde das sieht überhaupt nicht kompakt, sonder klobig aus. Dann lieber ein normales Netzteil mitnehmen (das man schon hat) und dann Universaladapter oder zum Reiseland passende Adapter kaufen.