Kombiladegerät als Alternative zu Apples Reiseset

Wir haben gestern über das neue Reise-Adapter-Kit von Apple berichtet. Das Set enthält Steckeraufsätze für Apples Ladegeräte, mit denen sich diese auch in Ländern wie Großbritannien, den USA oder Japan verwenden lassen. Während früher auch ein Netzteil zum Lieferumfang des Reisesets gehörte, hat Apple den Inhalt mittlerweile auf lediglich fünf verschiedene Landesadapter reduziert, die im Set zum Preis von 45 Euro erhältlich sind.

Wenn ihr nicht gerade nach Australien oder Neuseeland reisen wollt, sind bei Drittanbietern erhältliche Reiseladegeräte wie das neue Universal-Ladegerät von Anker aus unserer Sicht die bessere Wahl. Das kompakte Netzteil lässt sich in verschiedenen Ländern verwenden und kann zudem mehrere Geräte parallel mit Ladestrom versorgen.

Ausklappbare Stecker für verschiedene Länder

Das neue Anker-Netzteil ist so konzipiert, dass es sicher und ohne zu kippeln in der Steckdose sitzt. Der EU-Stecker lässt sich an der Unterseite ausklappen und für den Transport wieder im Gehäuse versenken. Zusammengeklappt misst das Gerät 9,5 × 5,0 × 4,0 Zentimeter.

Zusätzlich lassen sich über einen Schiebemechanismus Stecker vom Typ A und Typ G ausfahren, wie sie unter anderem in den USA, Kanada und Großbritannien verwendet werden. Laut Anker kann man seine Notebooks und Mobilgeräte damit in mehr als 200 Ländern mit Strom versorgen.

Bis zu 100 Watt für vier Geräte

Das Netzteil liefert eine Gesamtleistung von bis zu 100 Watt, die beim Anschluss mehrerer Geräte auf die verschiedenen Anschlüsse verteilt werden. Dafür stehen seitlich am Gerät drei USB-C-Anschlüsse und eine USB-A-Buchse bereit. Ein Display auf der Vorderseite zeigt den Betriebsstatus und die Leistungsabgabe der einzelnen Anschlüsse an.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Universalladegerät von Anker liegt bei 79,99 Euro. Zum Marktstart ist der Adapter bei Anker selbst und über Amazon in den Farbe Dunkelgrau und Silber aktuell noch zum Preis von 67,99 Euro erhältlich.