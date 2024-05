Deutsche Bahn baut ihr App-Angebot um

Die Deutsche Bahn hat zum Monatswechsel mehrere Umstellung bei ihrem App-Angebot vorgenommen. Zunächst einmal wurde die Anwendung „DB Streckenagent“ eingestellt. Stattdessen finden sich dessen wichtigste Funktionen jetzt direkt in der zentralen Bahn-App DB Navigator. Hier sollen künftig alle Angebote rund um den Regional-, Nah- und Fernverkehr an zentraler Stelle für Bahn-Kunden bereitstehen.

Die vom Streckenagent übernommenen Funktionen halten mit dem Update auf Version 24.16.0 im „DB Navigator“ Einzug. So können sich Pendler hier jetzt automatisch über Änderungen auf ihren Fahrtstrecken informieren lassen. Dabei lässt sich auch auswählen, wann und an welchen Tagen man die Informationen erhalten will.

Auch die weiteren Neuerungen im „DB Navigator“ sind vor allem für Pendler von Vorteil. Bahn-Kunden können hier jetzt regelmäßig genutzte Strecken für den schnellen Zugriff als Favoriten speichern und eine Umgebungskarte zeigt rund um den aktuellen Standort an, welche Haltestellen es in der Nähe gibt und welche Verkehrsmittel dort losfahren und ankommen.

Unsinnige neue App-Angebote

Aus dem „DB Streckenagent“ ist derweil einen App namens Regio Guide geworden, die von der Bahn als „Mobilitäts-App von DB Regio“ beworben wird. Anstatt der nun in den „DB Navigator“ integrierten Informationen für Zugreisende präsentiert sich diese Anwendung nun als merkwürdiger Mix aus automatisch eingespielten Nachrichten, Werbung und Anleihen an einen Reiseführer.

Noch mehr Fragezeichen wirft damit verbunden die Tatsache auf, dass die Bahn-Tochter DB Regio AG ihr App-Angebot Mobility Stuttgart ebenfalls sämtlicher ursprünglicher Funktionen entledigt hat und stattdessen ihrerseits nun ebenfalls eine Kopie des „Regio Guide“ anbietet, nur unter anderem Namen.

Während das Engagement der Bahn im Bereich des „DB Navigator“ sicherlich positiv zu betrachten ist, wäre das in die merkwürdigen neusten App-Ableger des Konzerns investierte Geld an anderer Stelle sicher besser aufgehoben.