Steigerung der täglichen Nutzung geplant
Disney+: Hochkantvideos sollen mit TikTok konkurrieren
Der Video-Streaming-Dienst Disney+ plant, im Laufe dieses Jahres vertikale Videos in sein Angebot zu integrieren. Die Ankündigung, über die der Branchendienst Dateline zuerst berichtet hat, erfolgte im Rahmen der Technikmesse CES in Las Vegas.
Mit dem neuen Format will Disney die tägliche Nutzung erhöhen und das Angebot stärker an veränderte Sehgewohnheiten anpassen. Vertikale Videos sind vor allem von Plattformen wie TikTok, X.com und YouTube Shorts bekannt und werden dort häufig in kurzen, leicht konsumierbaren Häppchen genutzt.
Die Einführung knüpft an Erfahrungen an, die der Konzern bereits mit dem Sportangebot von ESPN gesammelt hat. Dort wurden entsprechende Hochkantformate bereits im vergangenen Jahr erprobt. Disney sieht in diesen kurzen Videos keinen reinenVerweis auf längere Inhalte, sondern eine eigenständige Ergänzung des bestehenden Programms. Ziel ist es, den Dienst auch jenseits klassischer Serien und Filme regelmäßig attraktiv zu machen.
Flexible Integration in bestehende Inhalte
Nach Angaben des Unternehmens ist noch offen, in welcher konkreten Form die Hochkantvideos auf Disney+ erscheinen werden. Denkbar sind eigenständig produzierte Kurzformate ebenso wie neu zusammengesetzte Szenen aus bestehenden Serien und Filmen oder die Übernahme bereits veröffentlichter Social Clips. Entscheidend sei, dass sich die Inhalte nahtlos in die gewohnten Nutzungsmuster einfügen und nicht als zufällige Unterbrechung wahrgenommen werden.
Disney orientiert sich dabei an Entwicklungen, die bereits andere Plattformen geprägt haben. Dienste wie TikTok oder Instagram Reels haben das Hochkantformat etabliert. Auch YouTube hat mit Shorts ein ähnliches Angebot geschaffen und dieses inzwischen fest in die eigene Plattform integriert. Laut Disney zeigt sich dabei, dass kurze Videos zunehmend auch auf großen Bildschirmen konsumiert werden.
Werbung rückt stärker in den Fokus
Parallel zur Ankündigung der neuen Videoformate stellte Disney weitere werberelevante Neuerungen vor. Dazu zählt ein neuer Kennwert, der die Wirkung von Markenwerbung und leistungsorientierten Kampagnen gemeinsam abbilden soll. Grundlage sind eine Kombination aus externen Messdaten und eigenen Nutzungsinformationen. Werbetreibende sollen so besser nachvollziehen können, wie verschiedene Maßnahmen zusammenwirken.
Zugleich unterstrich Disney die Bedeutung von Live-Inhalten, insbesondere im Sportbereich. Gerade hier sieht der Konzern weiterhin hohe Reichweiten und stabile Aufmerksamkeit.
Oh je, das VVS (Vertical Video Syndrom) … Wer es nicht kennt bitte googeln.
So ist es. Der Postillion hat dazu einen satirischen Artikel gepostet: „Erstes Kino mit Leinwand im Hochformat eröffnet“ https://www.der-postillon.com/2025/05/kino-hochformat.html
Geiler Artikel (von Postillion), dachte zuerst, der von iFun wäre ein auch ein Witz!
Es gibt dazu auch Videos auf youtube.
Vertikale Videos sind die Pest.
Es wird immer absurder, manche Menschen scheinen echt verloren zu sein.
Vertikal, horizontal – is aber auch schwer zu verstehen, wenn man sich das Gehirn den ganzen Tag mit Shorts wegballert.
Wer braucht das eigentlich???Die Menschheit verliert sich selbst….
Was will ich denn mit „Shorts“ von Disney?
Die YouTube Shorts werden ja auch immer schlimmer….
Ich suche eine Möglichkeit die YT Shorts in der offiziellen App irgendwie zu blocken. Hat jemand da Erfahrungen?
Gibt eine Browser Erweiterung um es zu blocken am pc, am Handy kp
Beste Option Yattee + Piped. YouTube komplett ohne Werbung, Shorts, Kommentare, Overlays, Algorithmischen Vorschlagen, Autoplay und sonstigem Zeug was den einfachen Videokonsum behindert.
Vorher hab jedes Video beendet und nicht zu Ende geguckt sobald irgendwas an Belästigung das weitergucken verhindert hat. Mit piped und integriertem Sponsorblock und Ausblendmöglivhkeoten der ganzen Bloatware ist YouTube wieder ab und zu benutzbar geworden!
Warum muss man die blockieren? Die kommen ja nicht automatisch, und man muss sie auch nicht anklicken, sind Ruckzuck wegescrollt
Das klingt nach purer Verzweiflung. Statt den Kunden tatsächlich einen Mehrwert zu bieten in Form von hochwertigen Inhalten, verschwenden die lieber Energie wie man den Kunden mit noch mehr Werbung zumüllt.
„Wir machen das mit den Fähnchen“ at its best. Am besten für den „Mehrwert“ direkt nochmal an der Preisschraube drehen…
Say no to vertical video!
Bitte: Social-Media-Plattformen nur noch ab 16 Jahren erlauben!
Verdummung der Menschheit: Vielleicht ist es ganz gut, dass an künstlicher Intelligenz gearbeitet wird, der Großteil der Menschheit wird leider intellektuell weiter abbauen.
Man muss sich mal anschauen, was in den 60er Jahren in der Volksschule (Hauptschulabschluss) für Stoff bearbeitet wurde, das ist heute annähernd Oberstufenniveau.
Das hatte meine Lehrerin beim Klassentreffen auch gesagt und ich bin ein Kind 70/80er.
Die Frage ist halt, ob es über 16 Jahren wirklich besser wird…
…aber es ist immer leichter den Kindern was zu verbieten, anstatt als Gesellschaft insgesamt solch dummes Zeug zu lassen.
Noch besser wäre erst ab 18 Jahre.
Warum?
dark patterns, Auswirkungen auf das Gehirn und die Psyche etc.
Es ist ein Irrglaube das die Gesellschaft damit umgehen kann.
Man muss sich nur fragen, warum die Erfinder von gewissen Errungenschaften ihre eigenen Kinder davor beschützen! Siehe Mark Zuckerberg und Steve Jobs.
Oh Jesus. Es wird immer schlimmer.
Das wusste der schon vor 2000 Jahren ;)
Vertikale Videos sind so scheußlich und bieten auch keinen Mehrwert außer, dass man sein Handy nicht drehen muss. Es fehlt immer etwas links und rechts. Wie kann man auf so absurde Ideen kommen?
SAY NO TO VERTICAL VIDEO!
Na klar noch mehr Hochkantschrott! Es wird schon seinen Sinn gehabt haben, warum sich die Augen evolutionär nebeneinander statt übereinander herausgebildet haben.
Hat schon einen grund warum es teilweise hochcunt geschrieben wird
Also Avatar hochkant … verlockend :)
Wartet ab. In einem Jahr eröffnen die ganz neuen Hochkantkinos.
Filmste quer, siehste mehr!
Die sollen mal lieber Dolby Vision und auf der Vision Pro die 3D Versionen zurückbringen. Beides ist in Deutschland seit Dezember nicht mehr verfügbar.
Ich wollte jetzt Anfang März mein Jahresabo verlängern aber sehen nimm auch davon ab. Hatte mir damals extra einen TV mit DV gekauft und nun wird das immer weniger. Schmutz!
Jepp daher nicht mehr abonniert.
Super dann können wir bald den Fernseher zuhause um 90 grad drehen
Perfekt! Das hat doch mit Quibi schon super funktioniert!
Ist schon wieder April?
Erinnert sich der ein oder andere vielleicht zum ende der 90er Jahre noch daran, als man dachte, wenn man weniger intelligent ist, braucht man nur zugriff auf Informationen? Und das Internet ist DAS Werkzeug dafür?
Wie wir heute merken: Informationsarmut und das Internet waren nicht die Lösung.. und gleich oder besser wurde es nicht..
Ich bin wirklich gespannt, wann die auf die Idee kommen, wirklich einen echten ersten Hochkant Film zu drehen. Nur für Handygucker. In dieser verqueren Welt ist heute nichts mehr unmöglich.