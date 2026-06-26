WhatsApp erleichtert das Stöbern in Kanälen

WhatsApp verbessert die Nutzung seiner Kanäle auf dem iPhone. Mit der aktuellen iOS-Version 26.24.72 wird eine Suchfunktion für Kanalbeiträge ausgerollt. Nutzer können damit innerhalb eines Kanals gezielt nach älteren Updates suchen, statt sich mühsam durch den gesamten Verlauf zu scrollen.

Die Neuerung betrifft nicht die allgemeine Suche nach neuen Kanälen, sondern die Inhalte bereits geöffneter Kanäle. Wer beispielsweise einem Nachrichtenangebot, einem Verein, einem Hersteller oder einem öffentlichen Profil folgt, kann dort künftig einzelne Beiträge schneller wiederfinden. Das ist vor allem bei Kanälen hilfreich, die täglich mehrere Updates veröffentlichen.

Die Suche lässt sich laut WABetaInfo über die jeweilige Kanalansicht starten. Nach der Eingabe eines Begriffs springt WhatsApp zu passenden Treffern innerhalb der Kanal-Updates. Die Funktion wurde auf Android bereits vor rund anderthalb Jahren eingeführt und erreicht nun auch iPhone-Nutzer.

Suche innerhalb einzelner Kanäle

WhatsApp-Kanäle sind als einseitige Informationsangebote gedacht. Betreiber veröffentlichen Beiträge, Follower können diese lesen, mit Emojis reagieren oder weiterleiten, aber nicht wie in einem Gruppenchat direkt antworten. Gerade deshalb ist eine brauchbare Suche wichtig: Kanäle werden schnell zu langen Nachrichtenströmen, in denen ältere Hinweise, Links oder Termine sonst nur schwer auffindbar sind.

Wie bei vielen WhatsApp-Neuerungen erfolgt die Freischaltung offenbar schrittweise. Auch wenn die aktuelle App-Version installiert ist, kann es daher sein, dass die Suche noch nicht sofort auf allen Geräten erscheint. Ein Blick in den App Store lohnt sich trotzdem, da WhatsApp neue Funktionen häufig serverseitig aktiviert.

Android war früher dran

Dass die Funktion erst jetzt auf dem iPhone landet, ist ungewöhnlich spät. WhatsApp hatte die Kanal-Suche auf Android bereits deutlich früher eingeführt und auf iOS zwischenzeitlich getestet, ohne sie breit freizuschalten. Mit dem aktuellen Update wird diese Lücke nun geschlossen.

Für Nutzer macht das die Kanäle ein gutes Stück praktischer. Sie bleiben zwar weiterhin kein Ersatz für RSS-Feeds, Newsletter oder klassische Chats, lassen sich aber zumindest besser durchsuchen, wenn man einen älteren Beitrag wiederfinden möchte.