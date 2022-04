WhatsApp erlaubt jetzt Gruppen-Sprachanrufe mit bis zu 32 Personen

Damit verbunden präsentiert sich WhatsApp auch mit verschiedenen optischen Überarbeitungen. Die neue Oberfläche bei Gruppen-Sprachanrufen hebt jetzt beispielsweise die gerade sprechende Person hervor und auch die Info-Bildschirme für Kontakte und Gruppen präsentieren sich ein Stück weit eleganter. WhatsApp hat auch nochmal an der Darstellung der Sprachnachrichten gefeilt und zeigt diese jetzt in Form von Sprechblasen an.

Insert

You are going to send email to