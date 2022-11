Passwort-Manager Enpass für iOS unterstützt lokalen Folder-Sync

Enpass steht in Versionen für Mobilgeräte mit iOS oder Android in den jeweiligen App Stores zum Download bereit und unterstützt darüber hinaus auch die Desktop-Betriebssysteme macOS, Windows und Linux. Darüber hinaus bieten die Entwickler der App Erweiterungen für die Webbrowser Safari, Chrome, Firefox, Edge, Opera und Vivaldi an, mit deren Hilfe sich die entsprechenden Felder auf Webseiten automatisch befüllen lassen.

Der Passwort-Manager Enpass bietet jetzt auch die Möglichkeit, die in der Enpass-App für iOS vorhandenen Tresore ausschließlich mit lokal gespeicherten Dateien abzugleichen. Die Funktionserweiterung kommt in Verbindung mit der neu verfügbaren App-Version 6.8.6.

Insert

You are going to send email to