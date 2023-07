Wenn dagegen eine bildschirmfüllende Temperaturwarnung angezeigt wird, lassen sich nur noch Notrufe absetzen, bis das Gerät wieder heruntergekühlt ist. In beiden Fällen wird empfohlen, das Telefon an einen kühleren Ort zu bringen.

Die in der vergangenen Woche teils gemessenen Temperaturen von 45 Grad und mehr lagen nicht nur deutlich über der Apple-Empfehlung für den Temperaturbereich bei der Verwendung des iPhone, sondern haben auch die von Apple für die reine Aufbewahrung der Geräte empfohlene Temperaturspanne zwischen –20 °C und 45 Grad Celsius überschritten. Das Magazin Bloomberg berichtet, dass sich die iPhones von Apple-Nutzern in Südeuropa in der Folge teils schon bei gewöhnlicher Nutzung verabschiedet haben.

Apple gibt maximal 35 Grad an Klimawandel: In Südeuropa ist es zu heiß für das iPhone

