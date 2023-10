WhatsApp baut Kanäle aus: Künftig Sprachrohr für alle Nutzer

Wenn man so will, integriert WhatsApp mit den Kanälen einen Newsfeed im Stil von Facebook oder X (ehemals Twitter), dessen Inhalt die Nutzer selbst konfigurieren können.

Eine kleine Fehlerinfo vorab: Wenn ihr in Gruppenchats von WhatsApp derzeit ständig den Hinweis „Du wurdest hinzugefügt“ seht, dann liegt das nicht daran, dass ein Administrator der Gruppe komische Dinge tut. Vielmehr ist dafür ein Fehler in der aktuellen Version von WhatsApp auf dem iPhone verantwortlich. Die Meldung erscheint jedesmal, wenn man sich die Gruppeninformationen anschaut und danach wieder in den Chat zurückkehrt – allerdings nur in eurer Ansicht. Andere Gruppenmitglieder sehen davon nichts.

