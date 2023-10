Service-App „MeinVodafone“ integriert Roboter-Sprachchat

In jedem Fall würde es uns besser gefallen, wenn man hier als Kunde tatsächlich die Option hätte, dieser Aufzeichnung zuzustimmen. In der aktuellen Form setzt Sprachintegration diese Zustimmung zwingend voraus.

Vodafone hat seine Kundendienst-App MeinVodafone in Version 14.0 um die Möglichkeit erweitert, auch per Sprach-Chat mit dem Service-Roboter „TOBi“ zu kommunizieren. Seine Premiere hat der digitale Assistent bereits vor zwei Jahren gegeben, bislang war es allerdings nur möglich, per Tastatureingabe mit dem Roboter zu interagieren.

Insert

You are going to send email to