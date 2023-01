Wetterfeste HomeKit-Doppelsteckdose für 23 Euro

Den Anbieter US:E hatten wir bislang in Sachen Zubehör für Apple Home noch nicht auf dem Schirm. Das hierzulande verfügbare Produktangebot des in China ansäßigen Unternehmens ist zumindest bislang auch noch sehr begrenzt, von Interesse ist hier derzeit eigentlich nur die HomeKit-Außensteckdose von US:E – nicht zuletzt, weil die Doppelsteckdose gerade vergleichsweise günstig für 23 Euro erhältlich ist.

Grundsätzlich erinnert die Doppelsteckdose von US:E an die auch von anderen Anbietern wie etwa Meross erhältliche HomeKit-Steckdosen für den Außenbereich und ist mit einem vergleichsweise kurzen, nur etwa 25 Zentimeter langen Anschlusskabel ausgestattet, an dem die Steckdose „kopfüber“ nach unten hängt. Über diese Art der Positionierung hinaus sollen zwischen den beiden Schuko-Steckplätzen befestigte Gummikappen dafür sorgen, dass das Innenleben der Steckdose auch dann vor Feuchtigkeit geschützt bleibt, wenn gerade nichts eingesteckt ist. Dem Hersteller zufolge ist die Steckdose dann auch nach IP44 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit insbesondere auch für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Die Außensteckdose von US:E ist neben Apple Home auch mit Amazon Alexa, Google Home und Samsung SmartThings kompatibel. Die Verbindung zum Heimnetz erfolgt ohne zusätzlichen Hub direkt über 2,4 GHz WLAN. Die beiden integrierten Steckplätze können dann direkt in HomeKit eingebunden oder über die App Smart Life – Smart Living gesteuert beziehungsweise mit anderen Smarthome-Plattformen verknüpft werden. Alternativ zu Steuerung per App oder Sprachbefehl ist es auch möglich, die Steckdose über einen seitlich angebrachten Tastschalter zu bedienen.

Aktionspreis dank Rabattgutschein

Der aktuelle Aktionspreis von 22,99 Euro ist zeitlich und in der Stückzahl begrenzt. Achtet auf der Produktseite auf den Rabattcoupon über 10 Euro, der sich per Mausklick aktivieren lässt und prüft vor dem Bezahlen den an der Kasse angezeigten Gesamtpreis. Regulär wird ansonsten ein Preis von 32,99 Euro angezeigt – die konkurrierende HomeKit-Außensteckdose von Meross kostet derzeit etwas über 33 Euro.