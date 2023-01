Apple-Guthaben bei REWE mit Bonus für Payback-Kunden

Damit verbunden hier gleich auch nochmal der Hinweis, dass ihr die Payback-Punkte zwar nicht automatisch in Bargeld umwandeln könnt, stattdessen sollt ihr dafür aus dem Produktshop des Bonusprogramms wählen. Über die Payback-Webseite „ Bargeld einlösen “ kann man allerdings eine entsprechende SEPA-Überweisung in Auftrag geben. Die Auszahlung ist ab einer Mindestpunktzahl von 200 Payback-Punkten möglich.

Achtet darauf, dass ihr um die Zusatzpunkte zu erhalten zumindest in den Filialen wohl entweder den oben abgebildeten Prospektcoupon oder den von REWE ausgegebenen eCoupon nutzen müsst. Auch gibt es dem Bonus nur maximal bis 1.000 Payback-Punkte, also bis zum Kauf einer Apple-Karte im Wert von 100 Euro. Unterm Strich entsprechen die 20fachen Payback-Punkte einen Rabatt von 10 Prozent, Payback schreibt bei Einkäufen normalerweise einen Punkt auf zwei ausgegebene Euro gut und jeder Payback-Punkt entspricht einem Euro-Cent.

Seit Apple die Möglichkeit gestrichen hat, generell einen Preisnachlass beim Kauf von Guthaben für die persönliche Apple-ID zu erhalten, zeigen sich die verschiedenen Handelsketten in unterschiedlicher Weise kreativ. Teilweise ja auch direkte Rabatte für den Einkauf in den teilnehmenden Läden eingeräumt, REWE setzt dagegen auf eine Erhöhung der mit dem Kauf verbundenen Payback-Gutschrift.

In dieser Woche habt ihr mal wieder mal REWE die Möglichkeit, euch beim Kauf von Apple-Guthaben ein bisschen was zurückzuholen. Allerdings wird dafür vorausgesetzt, dass ihr Payback-Punkte sammelt.

Insert

You are going to send email to