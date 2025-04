Werbeslogans für „Apple Intelligence“ werden unverbindlicher

Von „Hello, Apple Intelligence“ zu „Built for Apple Intelligence“. Apple hat seine Webseite in den vergangenen Wochen komplett überarbeitet und dabei die Werbung mit Bezug auf seine KI-Integration ersetzt. Der Blogger Basic Apple Guy hat die Änderungen in einer Grafik gegenübergestellt.

In Deutschland lautet der neue Werbespruch von Apple „Entwickelt für Apple Intelligence“, ohne dabei konkret zu werden, wann die im vergangenen Sommer von Apple angekündigten KI-Funktionen tatsächlich in die Betriebssysteme für das iPhone, iPad und den Mac Einzug halten.

Zuletzt war aus dem Apple-Umfeld zu hören, dass Apple die verschobenen Siri-Funktionen noch in diesem Jahr einführen will. Mit einem Termin vor dem Start von iOS 19 im Herbst rechnet allerdings kaum jemand. Angesichts der Probleme rund um „Apple Intelligence“ fragt man sich einmal mehr, ob Apple nicht dazu übergehen sollte, neue Produkte und Funktionen erst dann anzukündigen, wenn sie tatsächlich auch marktreif sind.

Die neue „Beta-Company“

Über die vergangenen Jahre hinweg konnte Apple mehrfach nicht halten, was im Vorfeld versprochen wurde. Die Entwicklung an dem Ladegerät AirPower wurde komplett gestoppt. Der HomePod, der nach Apples Worten die Art, wie man Musik hört, revolutionieren sollte, wurde eingestellt, um dann zwei Jahre später doch wieder auf den Markt zu kommen. Zudem tragen inzwischen zu viele Produkte von Apple auch nach ihrer offiziellen Markteinführung das Label „Beta“, was letztendlich nur bedeutet, dass Apples eigene Ansprüche bislang nicht erfüllt wurden.

Auch „Apple Intelligence“ gehört in diese Kategorie. Die im vergangenen Monat gemachte Ankündigung, dass sich wesentliche Funktionen der KI-Umsetzung auf unbestimmte Zeit verschieben, hat den Eindruck bestätigt, den man schon direkt nach der Ankündigung von „Apple Intelligence“ gewinnen konnte. Apple wurde vom Erfolg und der Dominanz von KI-Angeboten wie ChatGPT überrascht und unter Zeitdruck eine Alternative entwickelt, die trotz eines gegenüber den externen Angeboten deutlich reduzierten Leistungsumfangs schlichtweg nicht realisiert werden konnte.