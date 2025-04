Torras Qi2-Ladepad kommt mit Kühlung und integriertem Standfuß

Der Zubehöranbieter Torras hat sich ein unter anderem auf MagSafe-Zubehör spezialisiert, das man gleichzeitig auch als Standfuß für das iPhone verwenden kann. In Deutschland hat Torras Amazon als Vertriebspartner gewählt. Dort bekommt man aktuell das Qi2-Ladegerät mit Kühlung und Standfuß von Torras zum reduzierten Preis.

Optisch macht das multifunktionale Ladezubehör von Torras in unseren Augen jetzt nicht so viel her. Die Kombination von drei verschiedenen Funktionen kann sich jedoch als ziemlich praktisch erweisen. Von der Leistung her ist Qi2 mit MagSafe gleichzusetzen. Im Gegensatz zum alten Qi-Standard kann man kompatible Geräte über Qi2 ebenfalls mit bis zu 15 Watt Leistung schnell wieder aufladen.

Noch schneller geht es mit den iPhone-16-Modellen. Hier liegt die maximale kabellose Ladegeschwindigkeit bei 25 Watt. Hierfür benötigt man allerdings das 49 Euro teure MagSafe-Ladegerät von Apple und zudem ein Netzteil mit mindestens 30 Watt Leistung nötig. Wer etwas mehr Zeit beim Laden hat, ist mit dem nahezu identischen 15-Watt-Ladepuck von Anker deutlich günstiger unterwegs. Dieser ist aktuell für nur 16,99 Euro erhältlich.

Haltering, Standfuß und Kühler

Aber zurück zu Torras und deren Multifunktions-Ladepuck. Wenn man mit der ungewohnten Optik klar kommt, hat man damit ein vielseitiges Ladezubehör auf dem Schreibtisch oder im Rucksack. Das iPhone kann damit kabellos und mit Qi2-Geschwindigkeit aufgeladen werden und der integrierte Lüfter soll dafür sorgen, dass sich das Gerät auch dann nicht zu stark erhitzt, wenn man nebenbei spielt oder Videos schaut. Wer sich an dem Geräusch des Lüfters stört, kann diesen durch Drücken der Seitentaste herunterfahren.

Bezeichnend für diverse Zubehörartikel von Torras ist aber auch der zusätzlich integrierte Standfuß. Ein ausklappbarer Ring erlaubt es, den Ladepuck auch als Standfuß im Hoch- oder Querformat oder als Fingerhalterung für das iPhone zu verwenden.

Offiziell veranschlagt der Hersteller hier einen Kaufpreis von 49,99 Euro. Der aktuelle Preis bei Amazon liegt bei 39,99 Euro.