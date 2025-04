Apple gibt iOS 18.4.1 zum Download frei

Apple hat iOS 18.4.1 veröffentlicht. Das Update bringt offenbar wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen. Zudem wird damit ein laut Apple selten auftretendes Problem behoben, aufgrund dessen drahtlose CarPlay-Verbindungen nicht funktionieren.

Man darf zumindest davon ausgehen, dass die von Apple nicht genauer beschriebenen, mit dem Update verbundenen Fehlerbehebungen dafür sorgen, dass auch weitere bislang schon hier gemeldete Fehler von iOS 18.4 behoben werden. Auch die CarPlay-Problematik hat sich unter den letzten Versionen von iOS 18 nicht unbedingt auf drahtlose Verbindungen beschränkt. Nutzer haben uns eine Vielzahl unterschiedlichster Fehler gemeldet, die insbesondere im Zusammenhang mit dem generellen Verbindungsaufbau und der Telefonfunktion von CarPlay stehen.

Noch keine Details zu den Sicherheitsupdates

Bezüglich der im Beschreibungstext erwähnten Sicherheitsupdates liegen uns noch keine konkreten Informationen vor. Es gehört zum Standard jeglicher iOS-Aktualisierungen, dass in diesem Zusammenhang auch zumeist kleinere Sicherheitsprobleme behoben werden. In letzter Zeit sah sich Apple allerdings häufiger als in den vergangenen Jahren mit schwerwiegenden Sicherheitslücken konfrontiert, die zum Teil auch schon aktiv ausgenutzt wurden.

Wenn Apple Informationen dazu veröffentlicht, geschieht dies auf der hierfür eingerichteten Webseite „Apple-Sicherheitsupdates und -maßnahmen“. Die letzten hier bereitgestellten Detailinformationen drehen sich jedoch noch um iOS 18.4.

Auch andere Apple-Betriebssysteme aktualisiert

Über das Update für das iPhone hinaus hat Apple auch die Betriebssysteme für weitere Geräte aktualisiert. Auch für den Mac und Apple TV sowie für die Apple-Brille Vision Pro wurden neue Software-Versionen bereitgestellt, mit denen dem Beschreibungstext von Apple zufolge wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates installiert werden.