Angeschaut: Die HomeKit-Steckdosen von Gosund kosten nur 13 Euro

Die WLAN-Steckdosen von Gosund sind brandneu auf Apples Liste der offiziellen HomeKit-Produkte und dazu noch ausgesprochen günstig zu haben. Im Doppelpack fällt der Einzelpreis aktuell auf 13 Euro. Wir haben uns die neuen Schaltsteckdosen mit HomeKit-Unterstützung angeschaut.

Offiziell über Amazon vertrieben, gibt des die HomeKit-Version der Schaltsteckdosen von Gosund momentan als Doppelpack für 27,99 Euro. Diesen Preis könnt ihr durch einen vorübergehend verfügbaren Rabattcode nochmal zum 2 Euro reduzieren.

Im Paket sind zwei Steckdosen von Gosund mit jeweils 6,5 x 8 Zentimeter Größe, deren Korpus etwa 3 Zentimeter aus der Steckdose hervorsteht. Die Einrichtung erfolgt über einen seitlich aufgeklebten HomeKit-Code direkt mit Apples Home-App. Vorausgesetzt wird wie bei den meisten Smarthome-Produkten ein WLAN mit 2,4 GHz.

Einmal eingerichtet, erscheinen die Steckdosen mit dem Standard-Interface von HomeKit in der App und lassen sich sowohl über den Touchscreen als auch per Siri steuern sowie in Automationen einbinden. Reichweite und Schaltzeiten sind dabei wie bei allen WLAN-Produkten sehr gut. Alternativ kann die Dose auch über einen Taster an der Oberseite geschaltet werden, dessen LED gleichzeitig als Statusleuchte dient.

Die Gosund-Steckdosen verzichten auf die Möglichkeit zur Energieüberwachung, wie wir es beispielsweise von VOCOlinc kennen. Dafür kommt die HomeKit-Version derzeit vollständig ohne die App des Herstellers aus. Der beiliegenden Anleitung zufolge werden auch Firmware-Aktualisierungen automatisch und ohne die Notwendigkeit einer App bezogen und installiert – eine Funktion, die uns bislang bei HomeKit-Geräten noch nicht untergekommen ist. Die maximale Leistung der Steckdose wird vom Hersteller mit 3.680 Watt angegeben.

Achtet bei einem Preisvergleich auf den Hinweis auf HomeKit-Kompatibilität. Wie die meisten Hersteller bietet auch Gosund unterschiedliche Varianten seiner Produkte an, so eine baugleiche Steckdose ohne HomeKit als einfache WLAN-Version nochmal ein ganzes Stück günstiger erhältlich.