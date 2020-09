WeekCalendar-Entwickler schießen sich mit Abo-Zwang ins Aus

Die Entwickler der Kalender-App WeekCalendar machen vor, wie man nicht mit seinen Kunden umspringen sollte. Nach dem Update auf die neueste Version stehen wesentliche Funktionen nur noch per Abo zur Verfügung.

Der Ärger der Kunden dürfte die Entwickler der Anwendung keinesfalls überraschend treffen. Die neue Abo-Regelung greift nämlich nicht nur für kommende Funktionen, was vielleicht ärgerlich aber irgendwo auch noch vermittelbar wäre, sondern betrifft auch bereits von den Nutzern bezahlte Features. So stehen plötzlich grundlegende und zuvor verfügbare Kalenderansichten nur noch gegen zusätzliche Zahlungen bereit.

Die Bewertungen der neusten WeekCalender-Version im App Store sprechen Bände. Zwar wird ingesamt noch ein beachtlicher Schnitt von 4,1 Sternen angezeigt, wer die Rezensionen allerdings nach „Neuestes Datum“ sortiert anzeigen lässt findet ausschließlich erboste Nutzer-Zuschriften.

Die verständliche Kritik zieht sich auch durch unseren Posteingang. Zahlreiche Leser stimmen in den Tenor der App-Bewerter ein und machen sich nun wohl auf die Suche nach einer Alternative.

Über Nacht wurden nämlich im letzten Update die meisten Kalenderfunktionen gesperrt, und zwar ohne Vorankündigung und auch für ehemalige Käufer der Vollversion. Ohne PRO-Abo ist die App nur noch in der Listenansicht brauchbar. In allen anderen Ansicht kann man ohne PRO-Abo nicht mehr blättern, also insbesondere auch nicht in der Namen gebenden Agenda-Wochen-Ansicht, wegen der ich und viele andere die App bislang schätzten. Ich bin jetzt wieder zu miCal gewechselt, das auch eine schöne Wochenansicht hat, wenn man ein bisschen an den Einstellungen schraubt.