Wechsel zwischen Privat- und Geschäftsnummer per Kurzbefehl

Wir geben hier mal schnell einen Lesertipp an euch weiter, der sich bezahlt machen kann, wenn man mit einem iPhone mehrere Mobilfunktarife nutzt. Über die Kurzbefehle habt ihr die Möglichkeit, den Wechsel zwischen diesen zu automatisieren.

Ein praktisches Beispiel ist eine zweite SIM-Karte mit der geschäftlichen Telefonnummer, die man zwar währen der Arbeitszeit, nicht aber zuhause aktiviert haben will. Per Kurzbefehl kann man die auf dem iPhone eingerichteten Mobilfunkverträge ein- oder ausschalten, und seine Erreichbarkeit von Faktoren wie beispielsweise dem aktuellen Aufenthaltsort abhängig machen.

Die Screenshots oben sind nur als illustrierendes Beispiel gedacht. Hier würde der private Mobilfunktarif jeweils automatisch aktiviert, wenn man die heimische Haustür aufschließt. Dergleichen eignet sich natürlich schlecht für Familien und Wohngemeinschaften, aber da lassen sich sicher andere Szenarien konstruieren – Beispiele und Anleitungen in den Kommentaren sind willkommen. In jedem Fall kann man sich so das regelmäßige Eintauchen in die iOS-Einstellungen sparen.

Nicht vergessen sollte man bei dergleichen allerdings, dass Funktionsstörungen – in unserem Beispiel bei HomeKit – hier unbemerkt für falsche Einstellungen und daraus resultierende Probleme sorgen können.

Kurzbefehle werden stetig mächtiger

Apple erweitert die mithilfe der Kurzbefehle verfügbaren Automatisierungsoptionen regelmäßig, meist wird dergleichen jedoch nicht gesondert erwähnt. Daher kann ein ab und an angesetzter Kontrollblick in die Kurzbefehle-App durchaus auch für positive Überraschungen sorgen.

Passend zum Thema wollen wir auch nochmal auf unseren Hinweis auf die kostenlose App Actions verweisen, mit deren Hilfe sich der Leistungsumfang von Apples Kurzbefehlen noch einmal deutlich erweitern lässt. Beispielsweise kann man der Aktionstaste der neuesten iPhone-Modelle damit Funktionen zuweisen, die abhängig von der Haltung beziehungsweise Ausrichtung des Telefons unterschiedlich sind.